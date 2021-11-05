全國「大哥」級手藝匯集金門 昇恒昌旁廣場只展三天

更生振興市集即日起在金湖鎮昇恒昌廣場登場。（記者吳正庭攝）

2021/11/05 20:23

〔記者吳正庭／金門報導〕福建更生保護會有鑑於武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊，不只民間業者受創，社會更生人生活及經濟更受影響，今天起一連3天舉辦「更生振興市集」，盼協助更生人自力更生、重新出發。法務部保護司司長黃玉垣說，更生人都有一技之長，欠缺的是機會。

「更生振興市集」在金湖鎮昇恒昌免稅廣場舉行，福建更保會邀請更生人事業主、馨生人事業主及全台15個矯正機關、地方政府及單位共襄盛舉。福建更保會董事長洪培根主持，法務部保護司司長黃玉垣、矯正署副署長葉貞伶及金門縣長楊鎮浯、議長洪允典等人均到場。

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黃玉垣說，振興市集有來自全國矯正機關的學習成果，藉此將優質產品呈現給金門鄉親，給更生朋友一個機會，相信社會更和諧、更安全；他盛讚金門自疫情爆發以來，一直維持「零確診」是不容易的成果，值得全國學習，不僅防疫是世界第一，也是最安全的地方，期盼振興市集成功，也盼台灣經濟起飛能從振興金門的經濟開始。

福建更生保護會表示，因為疫情，更生人生活及經濟受影響，更保會也從供給面「紓困採購團」及需求面「抗疫暖心包」、「急難救助金」及「獎助學金」等方式，提供緊急紓困方案。

福建更保會指出，疫情趨緩後舉辦更生振興市集，盼協助各更生商品及監所作業產品，開拓銷售管道，協助更生人自力更生重新出發。

更生市集商品琳瑯滿目，有廣受歡迎的麵線、燒餅、優質白米、醬油、苦茶油、蛋捲、狀元糕、巧克力、豆干及各式精美陶藝品、藍染用品、漆藝筆、樹番茄純醬等百餘種品項，另有金湖鎮公所再生工坊、縣警察局、金酒、台電等單位的宣導攤位。

振興市集開市，民眾得知有「大哥」級的手藝陳展，不少人都聞風而至，其中屏東監獄的醬油，更在開展不久即被搶購一空。金門縣長楊鎮浯、議長洪允典也大方採購，以行動支持業者。

在福建更生保護會董事長洪培根（左）主持「更生振興市集」，法務部保護司司長黃玉垣（右）到場敲鑼宣布開市。（記者吳正庭攝）

法務部矯正署副署長葉貞伶（左一起）、福建更生保護會董事長洪培根、金門縣長楊鎮浯、縣議長洪允典、法務部保護司司長黃玉垣等人，共同推薦金門「大哥」們在獄中生產的麵線。（記者吳正庭攝）

「更生振興市集」中，來自屏東的醬油，很快聞風而至的消費者捷足先登。（記者吳正庭攝）

福建調查處處長翁維藝（右五）率領同仁在更生振興市集設攤，大力推廣宣導法務部調查局職掌及臉書粉絲頁。（記者吳正庭攝）

更生振興市集有來自全國十五個矯正機關的成果展。（記者吳正庭攝）

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