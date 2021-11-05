為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    城中城受災戶搬家免煩惱 首批10戶擁抱新生活

    市府今出動吊車，協助城中城第1批搬家的受災戶將物品運下樓。（高雄市社會局提供）

    市府今出動吊車，協助城中城第1批搬家的受災戶將物品運下樓。（高雄市社會局提供）

    2021/11/05 13:19

    〔記者許麗娟／高雄報導〕城中城大樓受災戶今天（5日）起陸續進行搬家作業，第1梯次共有10戶，高雄市社會局事先出動社工協助打包，今天也啟動吊車和搬家公司協助搬往安頓地點，對於能重新擁抱新生活，住民都感到安心不少。

    城中城住民在火災後經短暫安置後，陸續選擇依親或入住「包租代管」的社會住宅等，社會局指出，災民只要找到安頓地點，就會列入行程幫忙搬家，初步統計，目前約有30戶需協助，今天先進行第1梯次的搬家作業。

    社會局表示，為了讓受災戶能夠順利搬家，事前會集社工召開搬家說明會，搬家前一天，社工就和受災民眾一起將個人物品裝箱打包好，市府各單位也規畫好搬家動線、搬家機具及車輛等，今早由社工、警察人員陪同受災民眾上樓搬家，打包好的物品也利用吊籃，由吊車從高處運下樓。

    拄著拐杖、行動不便的76歲林阿嬤，從住院、出院到租屋，在社工的全程陪伴下已經找到5坪大、有基本家電設備的小套房，原本還擔心自己沒辦法將物品搬下樓，今天看著吊車和工作人員將她的物品一箱箱運下來，還幫忙送到租屋處，對著工作人員直道謝。

    社會局表示，受災戶每戶可領取2年的「租屋依親補助」，採一次發放，市長陳其邁也提供每戶「安家計畫」，讓他們可以購買生活電器用品，做為送給災戶的入厝禮，市府團隊仍會加緊腳步，用心規畫，全力協助城中城住民安頓家戶，盡速恢復穩定的正常生活。

    城中城受災戶在找到租處或依親地點後，已有30戶預約搬家，高雄市府團隊將分批協助搬遷事宜。（高雄市社會局提供）

    城中城受災戶在找到租處或依親地點後，已有30戶預約搬家，高雄市府團隊將分批協助搬遷事宜。（高雄市社會局提供）

    76歲林阿嬤今天搬至5坪大的新住處，開心可以安心過新生活了。（高雄市社會局提供）

    76歲林阿嬤今天搬至5坪大的新住處，開心可以安心過新生活了。（高雄市社會局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國民黨拿預算究責城中城？ 陳其邁籲回歸理性
    2021/11/04 11:23

    國民黨拿預算究責城中城？ 陳其邁籲回歸理性
    高市55年中都市場熄燈 攤商苦惱搬遷太匆促
    2021/11/03 14:15

    高市55年中都市場熄燈 攤商苦惱搬遷太匆促

    後疫情時代 長期資產更要超前部署
    20年以上舊大樓公安檢查完成147棟 高市府：有礙就拆
    2021/11/03 09:35

    20年以上舊大樓公安檢查完成147棟 高市府：有礙就拆
    城中城案後人事異動 楊欽富轉任高市工務局長 吳文彥掌都發局
    2021/11/02 21:19

    城中城案後人事異動 楊欽富轉任高市工務局長 吳文彥掌都發局

    New Focus Lv2超質型
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播