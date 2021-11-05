城中城受災戶搬家免煩惱 首批10戶擁抱新生活

市府今出動吊車，協助城中城第1批搬家的受災戶將物品運下樓。（高雄市社會局提供）

2021/11/05 13:19

〔記者許麗娟／高雄報導〕城中城大樓受災戶今天（5日）起陸續進行搬家作業，第1梯次共有10戶，高雄市社會局事先出動社工協助打包，今天也啟動吊車和搬家公司協助搬往安頓地點，對於能重新擁抱新生活，住民都感到安心不少。

城中城住民在火災後經短暫安置後，陸續選擇依親或入住「包租代管」的社會住宅等，社會局指出，災民只要找到安頓地點，就會列入行程幫忙搬家，初步統計，目前約有30戶需協助，今天先進行第1梯次的搬家作業。

請繼續往下閱讀...

社會局表示，為了讓受災戶能夠順利搬家，事前會集社工召開搬家說明會，搬家前一天，社工就和受災民眾一起將個人物品裝箱打包好，市府各單位也規畫好搬家動線、搬家機具及車輛等，今早由社工、警察人員陪同受災民眾上樓搬家，打包好的物品也利用吊籃，由吊車從高處運下樓。

拄著拐杖、行動不便的76歲林阿嬤，從住院、出院到租屋，在社工的全程陪伴下已經找到5坪大、有基本家電設備的小套房，原本還擔心自己沒辦法將物品搬下樓，今天看著吊車和工作人員將她的物品一箱箱運下來，還幫忙送到租屋處，對著工作人員直道謝。

社會局表示，受災戶每戶可領取2年的「租屋依親補助」，採一次發放，市長陳其邁也提供每戶「安家計畫」，讓他們可以購買生活電器用品，做為送給災戶的入厝禮，市府團隊仍會加緊腳步，用心規畫，全力協助城中城住民安頓家戶，盡速恢復穩定的正常生活。

城中城受災戶在找到租處或依親地點後，已有30戶預約搬家，高雄市府團隊將分批協助搬遷事宜。（高雄市社會局提供）

76歲林阿嬤今天搬至5坪大的新住處，開心可以安心過新生活了。（高雄市社會局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法