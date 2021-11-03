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    20年以上舊大樓公安檢查完成147棟 高市府：有礙就拆

    高市府稽查舊大樓拆除梯間私設磚牆。（記者王榮祥翻攝）

    高市府稽查舊大樓拆除梯間私設磚牆。（記者王榮祥翻攝）

    2021/11/03 09:35

    〔記者王榮祥／高雄報導〕針對高雄全市221棟8樓以上、20年以上住商混合、有管委會大樓的逃生避難設施阻礙排除，高雄市政府迄今累計完成147棟稽查，以「有礙就拆」為原則，從嚴排除檢查障礙，並針對阻礙逃生動線雜物及封閉門扇等情形，請市民自行檢視及盡速完成改善。

    今上午，高市府副秘書長郭添貴，再度率消防、工務、違建、民政、環保及警察等局處人員，分14組同步進行苓雅、前金、新興、小港、前鎮及鳳山區等14處老舊大樓，強力排除嚴重阻礙逃生動線之障礙。

    稽查小組在苓雅區中華四路244號住戶發現濫用梯間私設磚牆阻礙逃生，由指揮官當場下令違建隊，手持電鑽機等破壞機具敲除障礙物，再由環保局人員協力清除，並由消防局協助設置住警器，還給住民通暢逃生動線。

    郭添貴說，對建築物公共安全，高市已進行六大項在執行面、制度面等具體的改革措施，在執行面，10天內已完成56棟老舊大樓的避難逃生動線全部暢通。

    針對221棟8樓以上，20年以上住商混合、有管委會大樓的逃生避難設施阻礙排除，迄今完成147棟稽查，針對阻礙逃生動線之雜物及封閉門扇等情形，請市民朋友自行檢視及盡速完成改善。

    工務局呼籲，市民千萬不要擅自阻礙、封閉避難逃生通道，或堆積雜物影響動線暢通，公共安全絕對不可以打折扣，市長特別要求工務局及消防局等相關機關一定要嚴格執行公安檢查，提升市民朋友的居家安全。

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