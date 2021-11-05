國境開放前提升國內觀光量能 王國材：將打造6大國際級景點

交通部長王國材表示，前瞻計畫在今年、明年將打造6個國際級景點，除提供國民旅遊外，也讓未來國際旅客能有精緻、多元的景點選擇。（記者方賓照攝）

2021/11/05 11:45

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨於穩定，民眾想在國內旅遊，可選擇到ITF台北國際旅展獲取旅遊資訊、購買旅遊優惠產品。交通部長王國材致詞時表示，國內疫情轉好、國旅正夯，這時候辦旅展剛好是時候，前瞻計畫在今年、明年將打造6個國際級景點，除提供國民旅遊外，也讓未來國際旅客能有精緻、多元的景點選擇。

王國材表示，這兩年受到疫情影響，台灣觀光產業承受嚴重打擊，他接見非常多觀光界代表陳情，而在總統、行政院長指示下，已實施紓困振興措施陪伴大家度過難關；今年在各單位努力下，旅展會場已展現出觀光產業發展的活力，搭配政府發行五倍券及各部會加碼券持續振興觀光，相信能達到提振國旅、擴大內需，布局迎接國際觀光客的成效。

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交通部於疫情期間持續推動區域觀光聯盟策略，王國材表示，前瞻計畫在今年、明年將打造6個國際景點，包含大野柳、東北角沙丘、日月潭、阿里山、東海岸島嶼、澎湖黃金海岸等，提升軟硬體量能。另外，近期看到觀光業為發展國內觀光旅遊，進行很多轉型推精緻旅遊、特色活動，旅宿業、觀光遊樂業也推優惠產品行銷，整個食宿遊購行都動起來，活絡內需市場為國際旅遊打下厚實基礎。

台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，隨著疫苗涵蓋率提升，很多國家都開放邊境，相信政府已著手研擬兼顧健康安全與提振觀光產業的情況下如何開放邊境；在開放國境之前，仍要守住疫情注意安全。另外，今年ITF推為醫護人員加油打氣專案，讓他們都可免費逛展。

行政院政務委員張景森指出，國際組織都預測國際觀光要等到2024年，才能恢復到疫情前的榮景，雖然國際觀光很多因素非操之在己，但行政院仍努力、盡速對邊境開放與防疫平衡上，研究國際上務實作法，並持續進行準備工作，等時機成熟就會推動，恢復國際旅遊活力。另外，目前觀光重點仍放在擴大內需市場、提升旅遊品質，希望將過去每年5000億至8000億元的出國旅遊產值留在國內。

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