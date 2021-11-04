基捷八堵到基隆10年後再決定 通勤族：總統市長都換幾人了

基隆捷運八堵到基隆市區最近引發熱議。（資料照）

2021/11/04 20:30

相關新聞連結：

基隆捷運是否進基隆車站？ 王國材：10年後的人來決定

〔記者盧賢秀／新北報導〕交通部長王國材今天又拋出，基隆捷運第二階段八堵到基隆，「應該是10年後的事」，通勤族議論紛紛說，10年後再決定也太久了吧！總統、市長不知換過多少人，還能推動嗎？

請繼續往下閱讀...

交通部長王國材昨天在立法院說，基隆捷運一定要蓋到基隆火車站，且傾向八堵至基隆段不留台鐵。他今天又說，南港到八堵先營運一陣子後，如果基隆市民習慣後，第二階段八堵到基隆，「應該是10年後的事」，引發熱議。

國民黨前立委、基隆市長參人謝國樑說，基隆的捷運不能再等了，民眾已經等太久了。交通部應盡快的來進行；但是也不應該因為蓋捷運就廢除基隆火車站，影響到通勤族的權益。

通勤族則議論紛紛，吳姓通勤族說，10年後再決定也太久了吧，屆時總統、台北、新北、基隆市長都不知換過多少人，還能推動嗎？

游姓婦人說，「可以一邊建南港到八堵，一邊評估八堵到基隆，為何要等到10年後再決定？那年底說明會根本也不不用開了吧，10年後再決定太離譜。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法