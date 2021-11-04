基隆捷運規劃 王國材：正在等柯文哲心情好一點再去跟他談

立法院交通委員會4日開會，交通部長王國材（圖）答覆有關基隆捷運規劃等問題，正在等台北市長柯文哲心情好一點、心平氣和一些再去跟他談。（記者方賓照攝）

2021/11/04 12:22

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕基隆捷運第一階段的南港－八堵路線仍遲遲未能定案，立法委員洪孟楷今於交通委員會質詢時表示，不論是環島高鐵、基捷八堵－基隆段，交通部長王國材最近都在做未來規劃，但基捷南港－八堵段綜合規劃從9月要出爐已經延後至今，到底何時能完成；立委邱臣遠則關心到底何時能夠動工。王國材表示，綜合規劃努力於11月底前完成，後續經過細部設計等，預計要動工是要到後年。

王國材表示，基捷綜合規劃原本9月已經大致完成，不過後來縣市首長有意見，及路線又有微調，現在交通部次長已經跟三市副市長與局處首長溝通完，對於路線規劃大概都可一致，最後剩保長坑路線新北有些微調，主要是對當地貨櫃場未來想法規劃所致；另外，他也正在等台北市長柯文哲心情好一點、心平氣和一些再去跟他談，目標11月完成綜合規劃。

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基捷八堵－基隆段方面，王國材表示，綜合規劃路線確定後，就會把南港－八堵、八堵－基隆兩階段規劃方案帶去基隆舉辦說明會，與當地民眾溝通、聽取大家意見。另外，現階段基隆市民仍是希望留下台鐵，所以八堵－基隆段就先等第一階段營運後，再由未來的人來做決定；現階段會先在八堵做好轉乘，希望能做到讓旅客同月台轉乘捷運、台鐵，目前正由鐵道局研究當中。

對於等柯市長心情好才要溝通，洪孟楷表示，地方首長有情緒就應用專業打臉，不要因為他們情緒就影響交通重大工程；邱臣遠表示，等人家心情好再溝通，這種發言很不恰當。

立法院交通委員會4日開會，交通部長王國材答覆有關基隆捷運規劃等問題，正在等台北市長柯文哲（圖）心情好一點、心平氣和一些再去跟他談。圖為今日柯文哲赴台北市議會專案報告。（記者廖振輝攝）

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