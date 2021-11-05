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    新北果菜公司把關食安 連6年獲ISO22000國際認證

    新北果菜公司連續6年取得「ISO22000國際食品安全認證」。（新北果菜公司提供）（記者林欣漢攝）

    新北果菜公司連續6年取得「ISO22000國際食品安全認證」。（新北果菜公司提供）（記者林欣漢攝）

    2021/11/05 11:42

    〔記者林欣漢／新北報導〕新北果菜公司今日宣布通過「ISO22000國際食品安全認證」，是連續6年取得該項驗證的公司，新北果菜公司表示，透過食品製造最高規格的ISO22000架構，讓食品安全及品質更有保障。

    新北果菜公司總經理江惠貞表示，ISO22000是一套國際通用的食品安全管理系統標準，結合ISO90001（食品管理標準）和HACCP（危害分析及關鍵點控制管理）兩大食品相關國際認證，讓公司不斷檢視並修正管理規章，升級食安管控的標準，堅持只有通過層層嚴格檢驗、安心無虞的蔬果才能貼上新北果菜出品，標準只有更高沒有最高，讓「新北果菜」成為消費者心中安心蔬果第一品牌。

    新北果菜公司董事長劉來通指出，新北果菜公司自2011年起成為新北市學童營養午餐蔬菜調度平台，在農業局及教育局的督導下進行「ISO22000國際食品安全認證」稽核，自去年更將供應營養午餐蔬菜導入全面採質譜化學快速篩檢，並因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，擬定相關應變措施，提升食品安全監控標準。

    新北果菜公司表示，自2015年取得驗證，彙整供菜各環節的資料經驗，透過ISO22000的國際食品安全驗證，從產地到截切廠建立篩檢機制，嚴格控管各個風險環節，帶動提升農產品價值，改變批發市場形象，為「產地到校園」的食品安全把關，秉持提供最好、最安全的蔬果精神，確保學童吃到的每一口蔬菜，都是健康且安全有保證，讓營養午餐更能「食」安心、「食」健康。

    新北果菜公司通過「ISO22000國際食品安全認證」，圖為評鑑委員檢核質譜檢驗流程。（新北果菜公司提供）

    新北果菜公司通過「ISO22000國際食品安全認證」，圖為評鑑委員檢核質譜檢驗流程。（新北果菜公司提供）

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