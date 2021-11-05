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    第11批BNT疫苗6:20抵台 累計到貨逾800萬劑

    台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈國內1500萬劑輝瑞BNT疫苗，其中第11批BNT疫苗今晨6點20分抵台。（記者朱沛雄攝）

    台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈國內1500萬劑輝瑞BNT疫苗，其中第11批BNT疫苗今晨6點20分抵台。（記者朱沛雄攝）

    2021/11/05 06:39

    〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈國內1500萬劑輝瑞BNT疫苗，其中第11批BNT疫苗今晨6點20分抵台，該批疫苗完成驗放通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

    負責載運疫苗的華航CI-62航班昨天從德國法蘭克福起飛，今天清晨6時20分降落桃園機場，航機停靠A8停機坪，地勤人員從貨艙將疫苗卸下，經海關關員在機邊完成驗放通關程序後，運送至冷儲物流中心存放，待完成檢驗封緘作業再提供接種。

    第11批BNT疫苗抵台前，由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同購買捐贈的1500萬劑輝瑞BNT疫苗已經到貨10批，分別為首批9月2日93萬劑、第2批9月9日91萬劑、第3批9月30日54萬劑、第4批10月1日67萬劑、第5批10月4日27萬劑、第6批10月7日88.92萬劑、第7批10月8日88.92萬劑、第8批10月14日82.7萬劑，第9批10月28日90.21萬劑、第10批10月29日91.03萬劑。

    前10批BNT疫苗到貨數量累積達773.78萬劑，第11批疫苗今天清晨抵台後，國內BNT疫苗到貨數量已超過800萬劑。

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    第11批疫苗今天清晨抵台後，國內BNT疫苗到貨數量已超過800萬劑。（記者朱沛雄攝）

    第11批疫苗今天清晨抵台後，國內BNT疫苗到貨數量已超過800萬劑。（記者朱沛雄攝）

    載運疫苗的華航CI-62航班昨天從德國法蘭克福起飛，今天清晨6時20分降落桃園機場。（記者朱沛雄攝）

    載運疫苗的華航CI-62航班昨天從德國法蘭克福起飛，今天清晨6時20分降落桃園機場。（記者朱沛雄攝）

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