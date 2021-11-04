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    桃園市疫苗夜間開打 基層嘆過勞

    桃園市加開夜間施打疫苗時段，引發基層公務人員、護理人員反彈。示意圖，台北花博施打疫苗畫面。（資料照）

    桃園市加開夜間施打疫苗時段，引發基層公務人員、護理人員反彈。示意圖，台北花博施打疫苗畫面。（資料照）

    2021/11/04 21:13

    〔記者許倬勛／桃園報導〕為方便上班族接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），桃園市長鄭文燦宣布，這個月5、12日，全市42處社區疫苗接種站加開夜間時段，引發基層公務人員、護理人員反彈，認為市府加重業務卻無津貼，令人沮喪。

    對此，衛生局官員說，公務人員在非上班時間參與防疫工作、支援疫苗接種站，均依行政院人事行政總處加班費管制要點核實支給，市府也放寬標準審理。至於醫事人員，除了衛生福利部按季發放的防疫津貼，市府另依各接種站規模，發放2至3萬元的補助，並非外界所稱「每施打一人領2百元」。

    目前桃園市完成第一劑COVID-19疫苗接種的人口涵蓋率為75.9％，完成兩劑疫苗接種的人口涵蓋率為30.7％，除了復興區，市府規劃12行政區、42處社區疫苗接種站，加開傍晚5點半至晚上8點半的夜間服務時段。

    「蠟燭多頭燒，疲倦不已。」吳小姐在區公所服務，住處距離接種站甚遠，每天早出晚歸支援疫苗接種，原本的業務堆積成山，下班才能處理，如今加開夜間接種場次，實在應接不暇。

    公務人員胡先生說，民間醫療院所施打一人就有2百元的津貼，公務人員雖列「專案加班」，實際內容與平時無異，是按月支薪俸除以24小時的時薪計算，本就是該給的薪酬，沒有額外的津貼或給假，難免有待遇落差之感。

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