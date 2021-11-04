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    幼兒園被控不當管教停辦6月 家長連署聲援園方、要求受敎權

    高雄有幼兒園被控不當罰童遭停辦6月，家長連署挺幼兒園要求顧及139名幼童受敎權。（家長提供）

    高雄有幼兒園被控不當罰童遭停辦6月，家長連署挺幼兒園要求顧及139名幼童受敎權。（家長提供）

    2021/11/04 13:25

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市一家幼兒園被家長指控4歲男童遭敎保員不當對待，教育局到園查察，從監視器畫面發現教保員持塑膠嗶嗶槌命令3名幼童入眠，並讓2名幼童罰站，至於嗶嗶槌是打幼童或地板，仍待釐清，市府裁處停辦6個月，意外引發其他家長反彈，今天在幼兒園前聲援，不滿敎育局違反比例原則，更未考慮其他139名幼童的受敎權及配套措施，要求真相未明前該幼兒園不應停辦。

    今天約有10多名家長連署，反對幼兒園停班的家長表示，事發該班總共15名學生，除了事發家長外，其餘14名學生家長是支持老師的，該班14名家長均親筆連署，要求敎育局暫緩「停辦」命令，質疑市長僅因高雄虐兒事件風頭上，為壓輿論就用嚴懲強制停辦，完全忽略其他幼生的權益。

    家長不滿教育局的配套只是提供附近尚有缺額幼稚園，分配其他幼童去就讀，質疑有哪一家幼兒園有辦法一次塞滿139名幼童？家長表示，前陣子高雄某幼稚園發生小孩手指夾斷事件，也沒有被勒令停辦，為何就因此次尚未釐清的狀況，搞得全校師生都要一起玉石俱焚，質疑教育局裁量標準違反比例原則。

    家長不排除組自救會向市長陳情，強調敎育局對該幼兒園有許多輕重懲處方式替代，例如減招、罰鍰等，為何要用停辦來連坐法，變相影響其他孩童的受益權。

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