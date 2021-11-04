90年前珍貴影像曝光！ 台大首名女學生是日本籍的她

國立歷史博物館10月底舉辦線上展覽，揭露早期台灣女性的影像及故事。（史博館、本報資料照，本報合成）

2021/11/04 09:50

〔即時新聞／綜合報導〕國立歷史博物館10月底舉辦線上展覽，揭露早期台灣女性的影像及故事，其中包括台灣大學在台北帝國大學時期的「首位女學生」，日籍女性大森政壽，以及台大首位台灣籍的女學生，就是台灣史上首位醫學博士杜聰明的長女杜淑純。

國立歷史博物館10月底推出「你認識『她』嗎？—臺灣早期女性身影」線上展覽，從典藏的800件攝影作品中選出22件以女性為主題的攝影作品，探討作品的時代意義，讓民眾得以一窺「早期台灣女性攝影師的生命故事與作品」；史博館臉書強調，盼能藉此喚醒性別意識的討論，消除傳統文化中的性別刻板印象。

請繼續往下閱讀...

該展覽展出了「台灣首批女大學生」的珍貴照片及歷史資料，史博館指出，台北帝國大學（台大前身）1928年成立，直至1931年才迎來第一位女學生，是就讀文政學部英文學科的日籍女性大森政壽，她的父親是日本總督府的職員。

大森政壽從台北第一高女（北一女前身）畢業，而後因台灣沒有高等女子教育機構，回到日本京都，直到1930年才返台，到台北帝大以聽講生身分參與正規課程，隔年便以第二名優異的成績錄取台北帝大文政學部英文學科，並於1934年畢業，為台大首位女學士，她的故事在當時也登上了《台灣日日新報》。

另外，首位就讀台北帝大的台灣女性則是台灣史上首位醫學博士、台灣醫學之父杜聰明的長女杜淑純，她當年從台北第一高女畢業，同樣先前往日本讀書，1942年才返台參加台北帝大插班考試，並錄取文政學部英文學科。

台北帝國大學（台大前身）1928年成立，直至1931年才迎來第一位女學生，是就讀文政學部英文學科的日籍女性大森政壽，她的父親是日本總督府的職員。（翻攝自史博館）

科技部第八屆「杜聰明獎」於2015年4月17日頒獎，杜聰明女兒杜淑純（圖中）出席典禮。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法