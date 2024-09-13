彰化清潔隊中秋節的惡夢！「垃圾地雷」在這裡

彰化縣從7月實施垃圾分類新制，提高整車退運標準，中秋節還會加強破袋檢查的稽查作業。（彰化縣環保局提供）

2024/09/13 06:10

〔記者劉曉欣／彰化報導〕中秋節即將到來，又到了全民瘋烤肉的季節，彰化縣環保局表示，清潔隊在中秋節收運垃圾，最可怕的不是垃圾爆量，而是處處藏著「垃圾地雷」，光是去年中秋節加強收運時的破袋檢查，就發現有210包藏有瓦斯罐等高壓容器，讓清潔隊員嚇出一身冷汗。

環保局指出，中秋節是國人團聚的節日，加上民眾喜歡揪團烤肉，都會讓中秋節那一個月的垃圾量大增，去年就增加了6％，換算下來，大約增了1400公噸，對於清潔隊員來說，都增加不小的工作量。

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環保局強調，雖然垃圾爆量也讓工作量大增，但清潔隊在中秋節清運垃圾時，最怕的就是瓦斯罐等的高壓容器，因為民眾烤肉時可能會使用卡式爐或是小瓦斯爐，或是使用瓦斯噴槍，都讓瓦斯罐的垃圾爆大量，但許多民眾很可能隨手就當成一般垃圾來丟，如果沒有及時發現，就有可能在垃圾壓縮時，容易產生爆炸而引起火災。

因此，去年中秋節就在沿線收運垃圾的同時，加強破袋檢查，在破袋檢查的25000包垃圾裡頭，就發現了210包藏有高壓容器，以瓦斯罐與髮型噴霧罐居多，當清潔隊員把高壓容器取出的過程可說是形同「拆地雷」，一旦引爆發生火災，對於清潔隊員人身安全就會造成威脅。

環保局表示，以瓦斯罐、髮型噴霧罐、殺蟲劑等高壓容器，都是資源回收物品，先確認用完排空，獨立打包後加註警語，再交給資源回收車的人員，千萬不要直接丟垃圾車。為了保障收運垃圾清潔隊員的安全，今年中秋節期間收運垃圾，也會全面加強破袋檢查，垃圾分類沒有假期！

彰化縣從7月實施垃圾分類新制，提高整車退運標準，中秋節還會加強破袋檢查的稽查作業。（彰化縣環保局提供）

高壓容器必須完全排氣後，再獨立打包、加註警語，最後交給資源回收的隨車人員。（記者劉曉欣攝）

又到中秋烤肉季，烤肉常用的瓦斯罐，是清潔隊員最怕的「垃圾地雷」，就怕民眾沒有回收，直接當一般垃圾打包丟棄。（記者劉曉欣攝）

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