解封還要打新冠肺炎、流感疫苗？葉彥伯神比喻「防毒軟體也要更新」。

彰化縣流感疫苗、新冠疫苗將於10月1日開打，將分兩階段進行線上預約。（彰化縣政府提供）

2024/09/13 05:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣流感疫苗、新冠疫苗將於10月1日開打，將分兩階段進行線上預約，第一階段以醫事人員65歲以上長者等優先接種。但不少長者抱持，既然已經解封，何苦再來挨一針，對此，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，因為病毒會不斷演變，就像電腦防毒軟體也要定期更新到最新版，才能對病毒有抵抗力！

由於新冠疫情已完全解封一段時間，有民眾對於施打疫苗抱持觀望的角度，但葉彥伯強調，65歲以上的長者，以及有慢性病的高風險族群，完整接種疫苗，才能確保做好防護機制，因為施打疫苗最重要的就是要預防重症，新冠疫情雖然趨緩，但是病毒不會消失，而要與病毒「和平共存」，不代表採取無為而治就好。

請繼續往下閱讀...

葉彥伯強調，生物病毒會不斷演化變異，因此，就算是去年已施打過流感或是新冠疫苗，其保護力經過一段時間已經不足，必須再度施打疫苗，才能提升民眾因應今年秋冬流感病毒，以及新冠肺炎的免疫力，降低感染後合併重症的風險。就好比是電腦的防毒軟體，也要定期更新最新版，才能讓電腦獲得完整的保護力，如果連電腦都防毒軟體都必須更新，人類身體也同樣需要定期打疫苗，能提升自我的免疫力。

彰化縣流感疫苗、新冠疫苗將於10月1日開打，第一階段9月19日下午1點起開放線上預約，對象為醫事人員、65歲以上長者、55歲以上原住民、滿6個月以上到高中職的孩童學生、具有潛在疾病者的高風險慢性病人、孕婦、6個月內嬰兒的父母、幼托人員等等。 11月1日起開放第二階段流感疫苗對象為50到64歲無高風險慢性病民眾，新冠JN.1疫苗對象為6個月以上民眾，預約系統自10月24日下午1點起開放第二階段線上預約，預約請上 「彰化縣疫苗接種預約e點通」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法