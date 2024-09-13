《新北》感測器結合災訊網站 手機可即時查淹水

新北市水利局整合「新北災訊E點通」網站，民眾用手機可掌握附近有無淹水。（新北市水利局提供）

2024/09/13 05:30

建置118支淹水感測器 不用到現場才知封路 可提早變更行車路線

〔記者翁聿煌／新北報導〕隨著氣候變遷加劇，強降雨發生機率提高，道路積淹水成為常態。新北市水利局為快速傳達災情，近年在各區積水熱點陸續建置一一八支淹水感測器，今年八月起與「新北災訊E點通」網址整合，民眾可隨時透過手邊的智慧行動裝置，利用GPS定位快速查詢附近有無淹水，提早變更行車路線，降低強降雨帶來的威脅。

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車行地下道、防汛道路等熱點架設

近年強降雨頻繁，雨勢來得又急又猛，超過都市排水系統每小時的排水量，經常造成道路積水。水利局長宋德仁表示，淹水感測器是積淹水通報重要工具，目前新北市建置一一八支，在各地區積淹水熱點、車行地下道、高速公路涵洞、二重疏洪道防汛道路等地方均有架設。

他說，當道路積水達五公分時，立即透過智慧防汛平台整合推播訊息，提供相關單位及早應變，當積水深度達十公分時，會再次推播提醒，並搭配路口監視器CCTV輔助比對，取代以往的人力巡查，有效縮短災害通報時間，也讓水利人員的應變措施提前一至兩小時啟動。

智慧防汛平台搭配路口監視器比對

宋德仁指出，今年八月份有多起午後大雨來襲，以八月十五日為例，因午後對流雲系發展旺盛，導致短延時強降雨發生，在新莊區出現卅分鐘累積雨量達四十七．五毫米，又快又急的大雨遠超過排水設施保護標準，透過智慧防汛平台的小幫手推播，立即開啟中港大排緊急排洪閘門，讓超量水體進入中港大排河廊協助滯洪，廿分鐘後藉由淹水感測器回傳的數值，以及中平路、幸福路口CCTV雙重確認道路積水退水完成，防洪操作成效良好。

家住板橋浮洲地區的市民王先生表示，過去下大雨板橋區大觀路一段車行地下道經常淹水，入口處雖然有裝設醒目的「警示燈亮、禁止通行」標牌，但往往車子開到現場才得知因淹水封路，需要再繞路通行，現在可藉由手機在「新北災訊E點通」網站即時查詢地下道是否已積淹水，加強掌握訊息，提高方便性。

新北市水利局在積水熱點建置一一八支淹水感測器，並與「新北災訊E點通」網站整合，民眾用手機可即時掌握附近有無淹水。（新北市水利局提供）

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