人權會高雄辦兒少座談會 與會代表關注南部電子煙氾濫

國家人權委員會1日於高雄舉辦「兒童權利國際公約（CRC）」南區座談會。人權委員葉大華（中間紫色口罩者）與南區出席兒少合照。（國家人權委員會提供）

2021/11/03 19:05

〔記者吳書緯／台北報導〕為撰提「兒童權利公約（CRC）第二次國家報告」的獨立評估意見，國家人權委員會1日在高雄舉辦第3場兒少分區座談會，與會兒童及少年代表建議建置匿名申訴機制、關切電子煙危害且吸食對象擴及到國小生等議題；人權委員葉大華勉勵兒少，作為權利的主體，對自身關切的兒少人權議題，應該自發性地查找相關訊息，蒐集意見、持續發聲。

國家人權委員會今發布新聞稿表示，第3場兒少座談會1日在高雄登場，由人權委員葉大華主持，共有36位兒童及少年代表出席，分別來自嘉義、台南、高雄、屏東及澎湖等地區。

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出席座談會之兒少分享自身經驗，針對申訴機制部分，指出曾經遭遇到的負面申訴經驗，如：申訴私校服儀規定、校內跑道更換等問題時，未獲校方合理處理，甚至身分易被揭露，遭校方不當關切或告誡。另有與會兒少針對現行教育部國民及學前教育署署長信箱，未能匿名檢舉，認為身分保障不足。

針對電子煙部分，與會兒少表示，南部縣市電子煙品有氾濫的現象，且吸食對象已擴及到國小學生，業者甚至在社群媒體公開販售電子煙，也未見取締；兒少建議，各級學校應加強宣導電子煙成癮造成之身心危害，線上購買菸品應確實查核身分、年齡，與一般紙菸相較，是否有同等法令規範，也應明確釐清。

對於「第八節」議題，出席代表指出，雖有法規明定，但教育現場仍會在第八節教授新進度，侵害學生受教權。更有兒少直言，督學應該在第八節課時來校突襲檢查，方能看到第八節課執行實情。

葉大華回應，近日完成「教育部實施國民中學教學正常化措施現況」調查報告後，即收到不同學生來信申訴相同問題，顯示國民教育階段教學不正常化現象實為嚴重，學生在校時間過長不僅大大縮短親子相處時間，在傳統升學主義桎梏下，也讓兒少無法享受應有的童年生活及合理公平的受教權利，大家應持續關心，正視相關問題的嚴重性。

最後，葉大華強調，台灣已進入CRC第二輪國家報告國際審查階段，各級政府都應重視CRC第12條，保障兒少可參與跟自己有關的事務並表達意見，並勉勵在場兒少，作為權利的主體，對自身關切的兒少人權議題，應該自發性地查找相關訊息，蒐集意見、持續發聲。

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