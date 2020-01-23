新住民之子林宗洧捍衛兒童權利 赴泰國清邁深入體驗

2020-01-23 20:31:07

〔記者吳柏軒／台北報導〕新住民第二代的林宗洧重視兒童權利，雖成長過程中被貼滿質疑能力的標籤，但以行動力打破刻板印象，參與教育部青年體驗學習計畫，遠赴泰國清邁參與NGO組織2個月，研究當地兒童的困境形成因素，盼化身小小種子，幫助更多需要的人。

林宗洧回想，自己成長經驗感受到「新住民之子」是被質疑能力的標籤，但社會刻板印象其實源自於沉默與噤聲，因此開始積極參與公共議題，以不同的發聲管道向大家證明，新住民二代和國人並沒有不同。

林宗洧說，自己長期關懷社會發展，尤其是人權議題，在體驗學習的前3個月，便先在全國中小學宣導《兒童權利公約》，幾場巡迴演講後，體認到世界重視兒童權利的浪潮下，國民觀念應該進步的不只有兒童與學生，教育工作者更不應拘泥於過往的經驗，須加緊腳步捍衛兒童權利。

林宗洧（右）協助泰國Warm Heart組織到「Citylife Garden Fair」擺攤，宣傳組織理念並且向大眾販賣農民製作的「生物碳」。（教育部提供）

隨著宣導完成，林宗洧遠赴泰國清邁參與「Warm Heart」組織見習2個月，除了研究當地兒童的困境形成因素，最印象深刻的是組織堅持「助人、自助」概念，培育當地年輕人回到社區內，幫助農民使用「生物碳」改良土壤的健康度，也探視協助社區內的老人與身心障礙者，改善生活狀況，活化社區並接觸到「真正需要幫助的人」。

林宗洧表示，相當支持那些隱藏在人群裡的倡議者，他們猶如一顆顆的小種子，讓自己也想成為這些種子有力的催化劑與助力，並說：「透過參與青年體驗學習計畫，讓我有機會到不同地方觀察、見習，看到本身不足之處，也更釐清未來需要學習的方向」。

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