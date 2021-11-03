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    醫師公會月刊還幫「徵婚」！網笑：根本媽寶聯絡簿

    高顏質網紅「美到沒朋友 Très Jolie」日前釋出醫師公會月刊的徵婚啟事。（圖取自「美到沒朋友 Très Jolie」IG限時動態）

    高顏質網紅「美到沒朋友 Très Jolie」日前釋出醫師公會月刊的徵婚啟事。（圖取自「美到沒朋友 Très Jolie」IG限時動態）

    2021/11/03 17:42

    〔即時新聞／綜合報導〕醫師社經條件優渥，許多望女成鳳的家庭，也盼望女兒能嫁給醫師，當令人欽羨的醫師娘。近來，醫師公會月刊內頁內容在網路上曝光，其中，徵婚廣告中，竟有不少人是由媽媽來幫忙安排找結婚對象，引起網友熱議笑呼，「根本媽寶聯絡簿」。

    高顏質網紅「美到沒朋友 Très Jolie」日前釋出醫師公會月刊的徵婚啟事。其中，有不少女醫師或是醫師之女，也想找牙醫或醫師為婚友，相當講究門當戶對，還有一名「開業醫之子」是73年次的國中老師，徵求醫師或老師為婚友，但聯絡電話是請洽「陳太太」，疑似是他的媽媽，讓「美到沒朋友 Très Jolie」笑呼，「醫師公會的月刊根本媽寶聯絡簿」。

    「美到沒朋友 Très Jolie」也刊出不少粉絲投稿，「不懂為什麼這麼多人想貼醫生，我爸就是醫生，摳到不行...爸爸以前也會說我以後就得跟醫師結婚，但我真的才不要耶去死～」、「我爸也是醫師，老媽寶。我都說他小時候當媽寶，結婚當太太寶，我媽不理他之後當小孩寶」。

    還有女網友投稿表示，有個醫師娘夢的朋友終於如願以償，但結婚後宛如「被奴役」，大著肚子還被使喚去煮飯洗衣、倒垃圾等各種家務，連去做美甲聊天還會跟美甲師訴苦水，講到委屈處時崩潰大哭，而醫師老公薪水還比她低，開銷都是照兩人薪水比例，讓她連做美甲還要跟店家凹折扣，最後就沒去做美甲了。

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