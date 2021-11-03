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    垃圾分類不確實 南投市送焚化慘遭苗栗縣整車「退貨」

    南投市公所垃圾車遭苗栗縣焚化爐全車「退貨」，帶回倒入清潔隊堆置場，重新整理篩選。（記者謝介裕攝）

    南投市公所垃圾車遭苗栗縣焚化爐全車「退貨」，帶回倒入清潔隊堆置場，重新整理篩選。（記者謝介裕攝）

    2021/11/03 16:31

    〔記者謝介裕／南投報導〕南投市公所有輛垃圾車今日載運約20噸垃圾到苗栗縣焚化爐場區，在進場受檢時，被發現垃圾中摻雜20件以上飲料瓶罐等資源回收物，整車被「退貨」，清潔隊員只能「原封不動」將車開回。

    南投縣13鄉鎮市每天垃圾量約250噸，配合中央政策，縣內未建造焚化爐，必須外運焚化處理，其中，南投市每天垃圾量約60噸，今年碰上外縣市焚化爐歲修及整改期，9月只能筒狀包膜暫置，好不容易將堆置場內堆積如山的1萬2000噸垃圾移除，但每天運出處理的垃圾不到生產量的10分之1，不到2個月又堆置約3000噸「垃圾山」，令公所頭痛不已！

    南投市長宋懷琳說，這次是垃圾車首次被全車「退貨」，對飽受垃圾處理困擾的公所無疑是雪上加霜，只好出動大批人力挑出不符焚化爐進場焚燒規定的垃圾，除了少許廢棄金屬、營建廢材，最多的是飲料瓶罐及食物餐盒，垃圾篩選後再重新整理載去焚燒，南投與苗栗焚化爐場區往來約須耗時3小時，可說是費時又費力。

    目前協助處理焚燒南投市公所垃圾的縣市，除了苗栗，還有嘉義、高雄及宜蘭等3縣市，但路程也都比苗栗還遠，依苗栗縣政府規定，當月違規1次扣減次月進廠量2噸，3個月內違規2次以上，則禁止進廠15至30天，採減量方式處罰，更凸顯做好垃圾分類的重要性。

    南投市公所清潔隊長林富紳說，南投市垃圾量日益增加，但垃圾轉運焚化爐處理卻困難重重，呼籲市民共體時艱，落實垃圾分類及減量，也將加強「破袋稽查」作業，垃圾袋裡頭若摻雜太多雜物，情節嚴重者，公所將予以退回，請市民注意配合。

    南投市公所動員大批人力篩選出飲料瓶罐、塑膠管、廢五金等不符進場規定品項。（記者謝介裕攝）

    南投市公所動員大批人力篩選出飲料瓶罐、塑膠管、廢五金等不符進場規定品項。（記者謝介裕攝）

    南投市公所清潔隊員挑出塑膠管等不符進場規定的品項。（記者謝介裕攝）

    南投市公所清潔隊員挑出塑膠管等不符進場規定的品項。（記者謝介裕攝）

    南投市公所不符苗栗縣焚化爐進場的垃圾品項中，以飲料瓶罐最多。（記者謝介裕攝）

    南投市公所不符苗栗縣焚化爐進場的垃圾品項中，以飲料瓶罐最多。（記者謝介裕攝）

    南投市公所動員大批人力篩選遭回的垃圾。（記者謝介裕攝）

    南投市公所動員大批人力篩選遭回的垃圾。（記者謝介裕攝）

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