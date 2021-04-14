環保妙招！ 瑞典機器分類瓶罐還送現金兌換券 美鄉民︰我們也需要

有網友在Reddit分享一則影片，影片中瑞典的民眾將瓶罐倒入特殊的機器，機器便可快速回收分類。（翻攝自Reddit）

2021/04/14 16:52

〔即時新聞／綜合報導〕覺得瓶罐分類很麻煩，但為了環保又不得不做嗎？「美國PTT」Reddit近日有1段影片被瘋狂轉載，片中瑞典民眾利用特殊機器快速回收廢棄瓶罐，回收完畢還可拿到現金兌換券，吸引美國及歐洲網友關注。

有網友在Reddit分享一則影片貼文，並於一旁解釋「此回收系統位於瑞典，可自動協助分類塑膠、玻璃和各種軟塑膠容器，回收完畢後還會給你現金兌換券」。

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影片顯示，瑞典民眾拿著一袋袋裝滿瓶罐的大垃圾袋前往超市，超市旁有許多像洗衣機一樣大的機器。民眾揭起機器蓋子，將瓶罐倒入機器，機器便開始迅速運轉，沒過幾秒就於螢幕上顯示總重量和相關資訊，結算後便會吐出超市現金兌換券給民眾。

針對此一影片，美國網民紛紛留言表示「美國需要這個」、「太好了我需要一個」、「為什麼我們還沒有」、「俄勒岡其實就有一些了」；也有歐洲網友留言「在德國這些機器很常見」、「天啊！芬蘭1990年代就有了，你們到底住哪」。

據非政府組織「歐洲零浪費」（Zero Waste Europe）官網資訊，此系統被稱作「存入退還系統」（Deposit Return System），在歐洲許多地區已行之有年；當地民眾在購買瓶罐裝商品時須負擔額外的錢，但若前往指定地點回收，便可將當初額外負擔的錢退回。

據非政府組織「歐洲零浪費」（Zero Waste Europe）官網資訊，「存入退還系統」（Deposit Return System）在歐洲許多地區已行之有年。（翻攝自Zero Waste Europe）

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