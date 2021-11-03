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    高市養工處在茄萣濕地積極「布樁」 不為選舉是為鳥事

    高市養工處在茄萣濕地積極「布樁」，成功吸引許多鳥類上樁。（養工處提供）

    高市養工處在茄萣濕地積極「布樁」，成功吸引許多鳥類上樁。（養工處提供）

    2021/11/03 16:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市養工處與民間保育團體聯手，在茄萣濕地就地取材、運用枯木布設鳥樁，營造鳥類友善棲地，經觀察成功吸引不少稀有鳥類上樁，或練習平衡、或作為休息站、或者當作捕捉獵物的觀察哨。

    養工處表示，公私部門就地取材，運用枯木在公15核心區布設鳥樁，4月鳥樁設置完成後，當月底就記錄到黑翅鳶搶頭香站台，9月利用漂流木布設翠鳥樁在賞鳥屋前，又吸引到翠鳥青睞，每天展現覓食秀，一天內表演10幾回不亦樂乎。

    養工處說明，黑翅鳶屬鷹科、猛禽中體型最小一種，是二級保育類動物，有台灣最美猛禽名號，喜歡棲息開闊草地與灌木叢，因其棲地被陸續開發成都市、失去所依，加上化學藥劑與滅鼠劑危害，族群急速銳減。

    黑翅鳶有一對紅寶石的眼睛，雪白的身軀和黑翅膀為明顯特徵，食源以鼠屬類為主，為了覓食，牠可以在空中定點振翅，茄萣濕地中的鼠尾栗草、原有鼠類的生成環境，正好是牠最佳捕食場所，常可在濕地上空看見牠銳利眼光瞄準獵物，再以滑翔姿態獵食。

    今年4月開始陸續在茄萣濕地的內部插立鳥樁，果然正中下懷，據志工觀察，黑翅鳶很賞臉立馬上去站樁，在鳥樁上練習平衡；喜愛站樁的不只有牠，大捲尾、喜鵲、 大白鷺、小白鷺、紅尾伯勞、翠鳥、洋燕、白頭翁等也是隨時伺機要搶站，鳥樁設置成效顯著。

    養工處補充，黑翅鳶是平地鼠類剋星，被保育界稱為「捕鼠高手」，在全台各縣市都可見，成為台灣留鳥猛禽重要的一員；猛禽是最高消費者，是當地生態系的指標，濕地內布設鳥樁供黑翅鳶停棲及捕鼠用，降低環境被危害，具友善生態與棲地的正面效應。

    高市養工處在茄萣濕地積極「布樁」，成功吸引許多鳥類上樁。（養工處提供）

    高市養工處在茄萣濕地積極「布樁」，成功吸引許多鳥類上樁。（養工處提供）

    高市養工處在茄萣濕地積極「布樁」，成功吸引許多鳥類上樁。（養工處提供）

    高市養工處在茄萣濕地積極「布樁」，成功吸引許多鳥類上樁。（養工處提供）

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