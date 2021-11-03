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    爭取台日相互採認疫苗接種證明 陳時中：雙邊在談、沒那麼快有結果

    衛福部長陳時中。（資料照）

    衛福部長陳時中。（資料照）

    2021/11/03 09:43

    〔記者林惠琴／台北報導〕針對外交部建立平台爭取台日相互採認武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗接種證明，衛福部長陳時中昨在立法院受訪指出，高端部分，昨天要談。不過，陳時中今日出席立法院社福及衛環委員會表示，這段時間雙邊都在談，當然沒有那麼快有結果。

    對於爭取台日相互採認武漢肺炎疫苗接種證明，陳時中昨指昨要談高端部分，但他今日澄清，沒有說昨天要談，而是這段時間雙邊在談，就是跟日本一連串在談，至於是否有結果？他回應，「沒有，當然沒有那麼快」。

    另外，邊境考慮優先開放商務旅遊，是否比照機組員檢疫5天與自主健康管理9天？陳時中強調，自己沒有這樣講，只是請資訊單位對未來各種可能居檢日數變化與場所，看看怎麼樣讓資訊表單先把準備起來，以因應各種可能性。

    陳時中也提到，11月開放AZ混打mRNA疫苗是既定目標，而傳出有兩家醫院可AZ混打BNT疫苗，他表示「目前沒有這樣子的一個宣布」，此外，青少年第二劑BNT緩打「目前沒有這個計畫」，現在送衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）由專家討論。

    至於預防接種受害救濟，陳時中指出，已審理22件，未來審理時間會加速，並定期跟大家報告。

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