夜間限定！嘉市光織影舞2主場開展 大幅心形花牆超殺吸睛

「2021光織影舞－光影藝術展」昨起開展，KANO園區打造的大幅心形花牆。（記者王善嬿攝）

2021/11/02 22:42

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市「2021光織影舞－光影藝術展」因應今年疫情，分別安排於北香湖公園、KANO園區雙主場，以「步步為（ㄨㄟˊ）營－棋遇」、「步步為（ㄨㄟˋ）迎－春綻」主題展出，昨天起開展，其中KANO園區除在步道設置互動投影裝置，還以粉色花海佈滿5米高心牆搭配光纖花，打造大幅心形花牆，成為打卡拍照熱點。

嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬表示，KANO園區展場，結合嘉市棒球意象裝置打造周圍光環境，呈現KANO永不放棄精神；廣場中間由櫻花、紫藤花、紫羅蘭佈置而成「春綻步道」，充滿春日氛圍，另還有步道下的互動投影，只要踩踏地面就會呈現金針花、蝴蝶蘭、洛神花、紫荊花、玫瑰花等花朵圖案，民眾互動體驗如同完成一幅春日畫作。

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張婉芬說，北香湖公園展場在高音譜記號廣場走道，布設32座夜光西洋棋，配合音樂，讓在北香湖散步運動、夜遊的民眾，與主教、騎士、城堡與士兵等光影裝置，展開夜間「棋遇」；展區中還有國王、皇后及城門裝置藝術，民眾可坐上王座拍照打卡，走過光影流動的城門，進入北香湖高音譜的優雅世界。

「2021光織影舞－光影藝術展」展期到明年元月2日，展出時間為每晚6點到10點，

KANO園區的光織影舞展場，以（ㄨㄟˋ）迎－春綻」為主題。（記者王善嬿攝）

北香湖公園光織影舞展場，大型的西洋棋光影裝置，與在公園散步的人們在夜間「棋遇」。（記者王善嬿攝）

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