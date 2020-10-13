衝一波！漫遊嘉義西區景點看光織影舞 還可雙重抽獎

嘉義市政府在北香湖公園舉辦光織影舞光影藝術展。（記者林宜樟攝）

2020/10/13 17:12

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市政府在北香湖公園推出「2020光織影舞」光影藝術展，吸引許多民眾前來，而北香湖公園位處的西區，獲交通部觀光局評選為2020年台灣經典小鎮，為行銷西區觀光，市府推出行銷旅宿雙重優惠活動，即日起至今年11月1日止到嘉義市旅遊住宿，可參加雙重抽獎活動，有機會抽中Gogoro S3電動機車及iPhone 11等好禮抱回家。

嘉義市西區入選景點如台鐵嘉義車站、嘉義文化創意產業園區、台灣花磚博物館、嘉油鐵馬道、北香湖公園、西市場等地，是漫步出遊的好去處，夜遊光影藝術展更是吸引不少遊客觀賞。

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市府說，遊客活動期間住宿嘉義市合法旅館至少一晚，完成抽獎條件是對嘉市府觀光新聞處粉絲專頁「Zoom In嘉義」按讚，標記（tag）好友並留言推薦西區景點，貼出住宿照片與填寫問卷，即可參加第一重抽獎，有變頻滾筒洗衣機等大獎。到嘉義市住宿並前往「光織影舞」，分享及公開照片2到3張或30秒以上的影像，填寫問卷，即可參加第二重抽獎，有機會獲得Gogoro與iPhone 11等大獎。

市府也推薦民眾到剛開館的市立美術館，可朝聖看陳澄波名畫與展覽，並於設計融合新舊風格的建築各角落取景，中央噴水池旁的西市場也傳承經典美味。

市府表示，活動內容及抽獎參加方式，可上「Zoom In嘉義」臉書粉絲專頁或嘉義觀光旅遊網了解，問卷網址為https://reurl.cc/od80Wq，有疑問可電洽06-2306-528轉118江小姐及E-mail：emma.qi1011@gmail.com。

嘉義市政府在北香湖公園舉辦光織影舞光影藝術展。（記者林宜樟攝）

嘉義市政府在北香湖公園舉辦光織影舞光影藝術展。（記者林宜樟攝）

嘉義市政府在北香湖公園舉辦光織影舞光影藝術展。（記者林宜樟攝）

嘉義市政府在北香湖公園舉辦光織影舞光影藝術展。（記者林宜樟攝）

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