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    工作後第一次送禮給母親 他意外收到「感人信封」網友全淚崩

    原PO的媽媽對他非常好，常常把薪水一半都花在他身上。（情境照）

    原PO的媽媽對他非常好，常常把薪水一半都花在他身上。（情境照）

    2021/09/02 21:45

    〔即時新聞／綜合報導〕父母總是想把最好的留給孩子。一名網友分享，從小就是單親家庭，跟母親相處的時間很少，媽媽每次見面時總是花錢不手軟，買很多東西給他，如今原PO也有了工作能力，於是回送了媽媽一份禮物，不過事後他在包包發現媽媽偷塞的一封信，瞬間淚崩。

    這名網友在Dcard發文表示，父母離異後，和媽媽相處時間不多，每個月大概只見一到兩次面，每次見面時媽媽也總會帶他去吃吃喝喝，買很多東西給他，「我想這就是媽媽想要彌補她不能陪伴我的方式吧」？

    不過，有一次原PO與媽媽見面，意外看見了母親的存摺，卻讓他鼻頭一酸，原來，母親每個月花在原PO身上的錢，竟然都快要高達薪資的一半，剩下的錢再扣掉房租，已經所剩無幾。至此，原PO不再吵著要媽媽帶她去買東西、吃大餐，而是希望媽媽能多為自己想一點。

    今年，原PO出社會開始工作，決定送媽媽一台新手機做為生日禮物，他強調，因為怕買太貴會被媽媽唸，還特地選了比較中階的手機。不過，母親收到手機後，還是忍不住碎念了一下，但還是收下原PO的好意。

    後來，原PO與媽媽分別，整理包包時，卻發現裡面有一個信封，上面寫著，「妹妹：媽媽知道妳的心意，但是妳剛開始工作，很多地方要用錢，所以不要亂花錢，這裡有1萬5妳收好，以後不要再買這麼貴的東西。」讓原PO直接淚崩，「明明是我幫妳過生日，怎麼又變成妳在捨不得我了QQ」。

    文章PO出後，引發許多網友共鳴，「媽媽就是捨不得把錢花在自己身上，但對孩子永遠都捨得」、「那個信封我會收好，打死都不丟掉」、「上班偷滑dcard看到這篇直接掉淚」、「看到哭，媽媽真的好偉大」。

    原PO媽媽的信。（圖片截取自Dcard）

    原PO媽媽的信。（圖片截取自Dcard）

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