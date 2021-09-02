清大葉秩光團隊血栓溶解獲歐美專利 研究發想自基隆海科館水龍捲

國立清華大學生醫工程與環境科學系教授葉秩光研究團隊針對國內血栓治療技術，以運用龍捲風般聲波震動原理進行血栓溶解，技術成果獲得歐美專利；葉秩光說，這個研究的發想是來自於海科館科學廳展出的水龍捲實驗。圖片中，學生操作的即為水龍捲實驗。（圖為海科館提供）

2021/09/02 20:50

〔記者俞肇福／基隆報導〕國立清華大學生醫工程與環境科學系教授葉秩光研究團隊針對國內血栓治療技術，以運用龍捲風般聲波震動原理進行血栓溶解，所研發與獨創出超音波漩渦溶栓技術，技術成果獲得歐美專利，並登上美國國家科學院院刊（PNAS）封面。葉秩光提到，這項研究的發想來自參觀國立海洋館時看到「水龍捲實驗」，海科館獲知後表示深感榮幸。

海科館指出，葉秩光提到的「水龍捲實驗」為海科館科學廳的展項之一，這個展示陳設於展廳入口處，同時也是吸引民眾入館體驗的展項之一， 為4公尺高的手動漩渦柱體，漩渦為流體的一項重要特性；除了空氣會產生漩渦外，在液態介質（如水）中漩渦也是非常重要的一種性質，舉凡船舶的前進、水生生物的移動、漁場開發、潮流、海浪、水域安全與防災等議題，漩渦與暗流都是一項非常重要的課題。

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這個展項的實驗也讓小孩了解戲水時若碰到漩渦，基於安全為何要遠離。除了漩渦之外，海科館科學廰內也介紹有水的各種重要性質，舉凡水中的氣泡、溶解與鹽度、水中的聲波傳遞、水的黏滯力、阻力、熱流與潮濕帶、氣壓等等，大家都可以在海科館內細細參觀時獲得解答。

海科館館長陳素芬表示，海科館有8大常設展廳，各主題展館廰有許多寓教於樂的互動展項。如今海科館的設施與展示，可以引發研究的發想，並且讓世界看到國內研究團隊的優秀，進而造福因血栓而受苦的人，也是全民之福。

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