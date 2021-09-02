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    連2天採檢「陰轉陽」 境外移入確診個案曾短暫停留台南

    境外移入確診個案16116涉足台南活動足跡已完成清消。（南市府提供）

    境外移入確診個案16116涉足台南活動足跡已完成清消。（南市府提供）

    2021/09/02 15:54

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市政府今（2日）公布境外移入確診個案16116涉足台南活動足跡。衛生局表示，該案8月27日晚間自南非入境，兩度進行PCR採檢結果「一採陰、二轉陽」，因搭乘防疫計程車直達外縣市，個案並沒有進入社區，全市亦無接觸者，僅於8月28日清晨停留新化休息站（南下）。

    衛生局說明，該案為30多歲女性，為無症狀者，8月27日自南非入境桃園機場，31日因個人需求自費採檢，PCR檢驗結果為陰性，隔日（9/1）再次自費採檢呈現陽性，個案一夜間「陰轉陽」，但因搭乘防疫計程車直達外縣市，沒有進入社區，在全市無接觸者，僅於8月28日清晨短暫停留新化休息站（南下），該區域已完成清消。

    另提醒民眾，COVID-19公費疫苗預約平台增加開放「7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之23歲至28歲（含）民眾」於9月3日10點至9月4日18點預約，施打時程預定9月9日至9月12日，呼籲符合資格民眾進行預約，並視疫苗供應期程調整接種場次。

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    台南市政府今日公布境外移入確診個案16116涉足台南活動足跡。（南市府提供）

    台南市政府今日公布境外移入確診個案16116涉足台南活動足跡。（南市府提供）

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