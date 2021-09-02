移除BNT外箱「復必泰」布條 陳時中：購買方的決定

指揮中心指揮官陳時中今（2日）說明，綁布條是BNT首批出貨的慣例，但因和買方的約定不同，抵台後由買方決定移除，指揮中心、衛福部是受贈方，只有感謝再感謝。（記者姚介修攝）

2021/09/02 15:37

〔記者邱芷柔／台北報導〕台積電、鴻海永齡基金會與慈濟購買捐贈的BNT疫苗首批93.2萬劑今早抵台，傳出該批疫苗在盧森堡時原掛有簡體字「复必泰」字樣的布條，運抵台灣出艙後，「复必泰」布條卻消失不見；對此，指揮中心指揮官陳時中今（2日）說明，綁布條是BNT首批出貨的慣例，但因和買方的約定不同，抵台後由買方決定移除，指揮中心、衛福部是受贈方，只有感謝再感謝。

陳時中說明，有相片顯示疫苗在國外上機時，外箱綁有宣傳字樣的布條，根據台積電轉述，這是BNT疫苗廠的慣例，第一批出貨的疫苗都會綁上宣傳布條，不過這與當時購買約定的規定不同，因此買方要求到台灣時要移除布條，政府為則為受贈單位。

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至於有外界質疑，未完成通關手續，工作人員就上機拆除布條，可能違反海關緝私條例？陳時中說，布條屬於外掛物不是內容物，至於是否違反規定，仍要由海關認定。

媒體追問，掛上布條是否為對岸的小動作？陳時中回應，他認為這個問題相對單純，雙方溝通就決定拿下布條，掛上布條是業者的宣傳動作，原本購買約定中就沒有這樣的事，因此（拿下布條）就是很好的結果。

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