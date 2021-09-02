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    指揮中心：9/6起役男入營須進行免費快篩

    指揮中心今天宣布，自9月6日起，役男須在入營前3日至指定採檢院所完成免付費快篩篩檢，結果為陰性才可報到入營。圖為副指揮官陳宗彥。（圖由指揮中心提供）

    指揮中心今天宣布，自9月6日起，役男須在入營前3日至指定採檢院所完成免付費快篩篩檢，結果為陰性才可報到入營。圖為副指揮官陳宗彥。（圖由指揮中心提供）

    2021/09/02 15:46

    〔記者楊綿傑、簡惠茹／台北報導〕疫情雖持續下降，但防疫仍不可掉以輕心，為維持役男入營作業持續進行，並防範軍隊遭疫情入侵，指揮中心今天宣布，自9月6日起，役男須在入營前3日至指定採檢院所完成免付費快篩篩檢，結果為陰性才可報到入營。

    指揮中心副指揮官陳宗彥表示，目前役男入營前，均已實施旅遊及接觸史調查、額溫量測及自我健康關懷聲明卡檢核等防疫措施。內政部及國防部針對役男入伍部分進行詳細規劃，決定從9月6日開始，會採行入營前快篩，役男不用負擔任何費用，並在役男入營前3天完成篩檢。

    內政部說明，新制實施後，即將入營的役男，應於入營前3日（不含入營當日）常備兵役、補充兵、一般替代役持徵集令，研發替代役持入營通知書，或志願役持錄取通知書及健保卡，至鄰近的COVID-19全國指定社區採檢院所或其他由地方縣市政府的指定醫事機構，進行免費COVID-19抗原快篩。

    內政部指出，入營集合時，役男須先出示健保快易通App篩檢結果提供查核，篩檢結果為陰性者，才可以報到入營。

    內政部提醒，役男前往快篩前，應先洽詢欲前往採檢的院所或醫事機構是否已實施役男入營公費快篩作業、篩檢時間及是否須預約等注意事項，至於明日將入營的替代役役男，因作業整備因素，規劃於役男抵逹成功嶺後，再實施篩檢。

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    內政部今天表示，9月6日起役男入營前免費快篩。（圖由內政部提供）

    內政部今天表示，9月6日起役男入營前免費快篩。（圖由內政部提供）

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