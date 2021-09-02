台中MaaS公告招標 議員建議整合市民卡

交通行動服務計畫MaaS中市已招標，整合各種運輸服務，市議員要求整合市民卡（記者蘇金鳳攝）

2021/09/02 13:18

〔記者蘇金鳳／台中報導〕交通行動服務計畫MaaS已是新概念，市議員張玉嬿今天在市議會表示，中市交通行動服務計畫MaaS 7月公告招標，MaaS是查詢、預約、付費及票證，通通整合在手機，應該擴大將市民卡的概念整合進來；中市長盧秀燕回應，很認同這個方向，市府繼續努力。

交通局指出，台中市公共運輸服務發展已漸趨健全及成熟，為讓各項公共運具如高鐵、台鐵、公車、捷運、計程車、iBike及小黃公車等進行資源盤點並整合服務，交通局已配合交通部「智慧運輸系統發展建設計畫」，持續推動台中市交通行動服務（MaaS）計畫。

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市議員張玉嬿、謝志忠、王立任、張耀中、黃守達、林德宇今日在議會總質詢指出，MaaS計畫是一個交通整合服務新概念，高雄及台北已實施，中市交通局7月底公告招標，整合高鐵、台鐵、公車、捷運、計程車、iBike、小黃公車、共享運具等，串接交通、食、宿、購各項服務基礎資訊，市民利用手機即可進行預約、選購套裝行程，並提供即時客服服務，省時又省力。

張玉嬿強調，台中比高雄、台北晚規劃MaaS，應該做得更先進，規劃務必以手機APP為主，卡片為輔，並導入QR Code的功能，如此能夠方便查詢及持續擴充服務項目內容，給市民更多選擇、更多優惠，讓使用者越坐省越多。

張玉嬿建議，一定要推出實質有感的好康，市民才會有意願下載，無論是旅遊服務或運輸套票服務一定要讓台中市民有比較好的折扣，做到便宜又方便的交通服務。

張玉嬿表示，台中e指通是準市民卡概念，但99%的市民至今沒下載e指通，應將市民卡的概念整合進MaaS，讓市民拿著手機可以擴大應用，整合相關實體、虛擬票證，來提供市府周邊服務，推出實質有感的好康，提高市民使用意願。

交通局長葉昭甫表示，MaaS整合e指通擴大服務，技術上可行，會與各局處協商。

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