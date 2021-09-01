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    安穩僱用計畫至9/30 勞資可領獎助金

    安穩僱用獎助協助勞工穩定就。（勞工局提供）

    安穩僱用獎助協助勞工穩定就。（勞工局提供）

    2021/09/01 19:52

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕為鼓勵雇主提供工作機會僱用失業勞工，台中市勞工局向勞動部申請補助辦理「安穩僱用計畫」獎助津貼，雇主凡僱用經台中市就業服務處推介失業勞工，且符合規定連續僱用滿30日，即可申請獎助金，勞雇雙方均可領取，雇主最高可領3萬元，勞工最高可領2萬元，實施時間至9月30日。

    勞工局長張大春表示，疫情衝擊下，勞工局推動「安穩僱用計畫」獎助，無實施減班休息且投保就業保險的民營企業、團體或私立學校的雇主皆可申請，7月12日加碼推出「安穩僱用計畫2.0版」，只要現行無投保勞工保險或就業保險的民眾皆可申請，擴大雇主僱用勞工對象的資格並鼓勵勞工就業，提供雇主「僱用獎助補助」、提供勞工「就業獎勵津貼」，創造勞資雙贏。

    去年7月參加安穩僱用計畫的小如，前一個工作單位為紡織工廠，因公司受疫情波及業務緊縮被資遣，失業後到台中市就業服務處辦理失業給付申請，就業服務員一開始協助小如至幾家公司前往面試，但因疫情影響訂單不穩定，公司用人策略趨於保守，致小如幾次面試都無法成功就業。

    後來勞工局推出「安穩僱用計畫」獎助津貼，就業服務員評估小玲非自願離職的身分及資歷符合該計畫，鼓勵雇主優先僱用的獎助目的與要件，並考量她的職業性向、工作經歷、居住地，媒合小如到台中市海線某家科技公司擔任作業員，並順利錄取上班，成功就業迄今已達1年。

    該公司主管表示，小如工作認真負責，除完成公司交付的工作外，也會主動協助同事的業務，與同事相處融洽，公司也因為穩定僱用小如，已請領到安穩僱用計畫的獎助金3萬元，小玲感謝勞工局因為疫情所推出的安穩僱用計畫，讓她重新就業，公司也感謝因為這項計畫，獲得小如這位不可或缺的產業生力軍。

    台中市就業服務處提醒，欲參加「安穩僱用計畫2.0版」的雇主及勞工，需先至勞動部台灣就業通網頁計畫專區提出線上申請，接續向公立就服機構辦理求才或求職登記，經各就業服務站推介並開立僱用及就業獎勵推介卡，就業加保滿30天後，雇主與勞工每2個月就可向原推介就業服務站申請「僱用獎助補助」及「就業獎勵津貼」，最多可請領4個月。相關申請資訊可至台中市就業服務處官網查詢或撥1999市民一碼通洽詢或打市府總機轉36200。

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