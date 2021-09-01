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    嘉縣稽查廚餘養豬另抓出未依法登記 9養豬場共罰45萬

    嘉義縣府針對廚餘養豬進行聯合稽查。（嘉義縣家畜疾病防治所提供）

    嘉義縣府針對廚餘養豬進行聯合稽查。（嘉義縣家畜疾病防治所提供）

    2021/09/01 16:43

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕為避免廚餘成為非洲豬瘟防疫破口，農委會公告9月起暫停廚餘養豬1個月，嘉義縣府今天由防疫、農政、環保、警察與政風單位聯合稽查，完成轄內23場疑似廚餘豬場逐場稽查，查獲2場小型養豬場，使用魚肉等動物性廚餘，有部分豬場使用零食等非肉類廚餘餵養豬隻，其中7場為飼養豬隻規模已達20隻，但未依法申辦畜牧場登記，違反動物傳染病防治條例、飼料管理法與畜牧法等規定，將開罰9場，金額達45萬元。

    嘉義縣長翁章梁防堵非洲豬瘟，召開非洲豬瘟緊急應變中心工作會議，從市場端、牧場端與廚餘端，進行全面稽查與啟動防疫；目前市場端完成FDA提供名單、警政署交辦清查處所與異國食品販售處共269處所稽查，其中火腿、香腸、肉包、肉條等共8件疑似肉品，經送驗結果非洲豬瘟病毒陰性。

    牧場端已完成全縣271場養豬場疫情訪視，目前豬隻健康狀況良好，也建立野外棄死豬隻標準作業流程，針對棄置死豬採檢及後續處理皆能迅速有效完成；廚餘端部分，加強7場合法列管廚餘場稽查，另盤點出轄內疑似廚餘養豬場共23場，已完成逐場疫情訪視與宣導；嘉義縣環保局已主動清除電信桿與路邊廚餘桶共12處。

    嘉義縣府針對廚餘養豬進行聯合稽查。（嘉義縣家畜疾病防治所提供）

    嘉義縣府針對廚餘養豬進行聯合稽查。（嘉義縣家畜疾病防治所提供）

    嘉義縣府針對廚餘養豬進行聯合稽查。（嘉義縣家畜疾病防治所提供）

    嘉義縣府針對廚餘養豬進行聯合稽查。（嘉義縣家畜疾病防治所提供）

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