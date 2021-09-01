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    台中大明高中染髮要記警告、罰靜坐 學生不服：教育部已取消髮禁

    台中大明高中女同學投訴染、燙頭髮記警告、罰靜坐，校方否認有記警告。（記者陳建志攝）

    台中大明高中女同學投訴染、燙頭髮記警告、罰靜坐，校方否認有記警告。（記者陳建志攝）

    2021/09/01 13:30

    〔記者陳建志／台中報導〕台中大里大明高中一名女學生向本報投訴，教育部早已取消髮禁，但學校卻還管學生燙頭髮、染頭髮，染髮除了要記警告，若不處理回來還要罰午休靜坐，質疑難道染頭髮、燙頭髮就是壞學生？並認為學校管太寬是靠海邊的嗎？

    這名女學生向本報投訴表示，教育部早已取消髮禁，但學校卻無視此規定，跟教官反映，教官卻說：「家長送妳們來私立學校就是爲了要管呀！」，但管也管太寬，難道學校是靠海邊的嗎？

    該名女同學氣憤表示，難道染、燙頭髮成績就一定會不好嗎？就一定是壞學生嗎？學生爲什麼不能做自己，愛打扮錯了嗎？並說染頭髮、燙頭髮就要被記警告，不處理回來還要處罰午休靜坐，質疑學校是否有特權，否則為何可以不遵守教育部規定！

    大明高中吳姓教官表示，教育部確實已取消髮禁，目前對於染、燙頭髮，只要不是太怪異，基本上並不會禁止，但對於染上金色、綠色、藍色等顏色突出的學生，則會持續勸說，希望能改掉，若要求改掉並接受複查卻置之不理，才會要求午休時靜坐，但強調絕對沒有因為染、燙頭髮記學生警告，目前都是採勸導的方式。

    大明高中吳原榮校長也說，目前對於染、燙頭髮的管理已經很寬鬆，除非是染上很怪異顏色的頭髮才會希望學生改掉，但絕對不會因為染髮、服儀記學生警告，至於午休靜坐則是教育部允許的管教方式。

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