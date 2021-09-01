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    獨家》彰市喬友大樓傳2500萬拆除？ 主委：家電床組便宜賣

    喬友大樓火災釀4死22傷，傳出縣府將展開大樓耐震評估，以決定是否拆除。 （記者湯世名攝）

    喬友大樓火災釀4死22傷，傳出縣府將展開大樓耐震評估，以決定是否拆除。 （記者湯世名攝）

    2021/09/01 12:24

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市喬友大樓今年6月30日釀4死22傷火災慘劇，火災發生原因尚未公布之際，傳出縣府將展開大樓耐震評估，大樓管委會主委蔡進峰對此指出，耐震評估若確定大樓結構沒問題，管委會與所有權人應會繼續經營，反之將花2500萬元拆除，他也將把商務旅館內的床組、家電便宜賣，不論拆除與否，他都樂觀其成。

    1993年風光開幕的彰化市喬友大樓，是地下3樓、地上15樓的建物，當年開幕時，內有百貨商場、KTV、遊樂世界、冰宮、旅館等，一度是彰化市人潮聚集的地標，不料先後發生3次祝融，甚至慘遭縱火，造成商家撤離，大樓變成「蚊子館」，被外界譏為「彰化市最大廢墟」，後來大樓管委會看好商機力拚翻身成金雞母，管委會主委蔡進峰將部分樓層規劃作為商務旅館，裝潢嶄新氣派，後來作為防疫旅館，不料今年6月30日又發生4死22傷火災，堪稱命運多舛。

    蔡進峰指出，除了火災發生原因尚在調查中，縣府最近還將辦理災後耐震能力詳細評估作業，管委會也代表所有權人同意，由縣府擇期展開耐震評估，屆時若評估大樓結構未受損，他們將持續經營商務旅館等行業，畢竟彰化市大型商務旅館為數不多，看好未來性，反之若大樓結構評估受損，則將耗資2500萬元將大樓拆除，屆時他所經營的商務旅館，包括電視、冷氣、桌椅、床組、冰箱、衣架等物品都將打折便宜賣，全數出清。

    蔡進峰說，喬友大樓花了他巨資裝潢成商務旅館，發生大火誰都不願意，未來不論是持續經營或拆除重建，他都樂觀其成。

    喬友大樓火災釀4死22傷，傳出縣府將展開大樓耐震評估，以決定是否拆除。（記者湯世名攝）

    喬友大樓火災釀4死22傷，傳出縣府將展開大樓耐震評估，以決定是否拆除。（記者湯世名攝）

    喬友大樓火災釀4死22傷，傳出縣府將展開大樓耐震評估，以決定是否拆除，大樓管委會主委蔡進峰對此表示不論拆除與否都樂觀其成。（記者湯世名攝）

    喬友大樓火災釀4死22傷，傳出縣府將展開大樓耐震評估，以決定是否拆除，大樓管委會主委蔡進峰對此表示不論拆除與否都樂觀其成。（記者湯世名攝）

    喬友大樓傳出縣府將展開耐震評估，大樓管委會主委蔡進峰指出耐震評估若大樓結構有問題，將花2500萬元拆除，他也將把商務旅館內的床組、家電便宜賣。 （蔡進峰提供）

    喬友大樓傳出縣府將展開耐震評估，大樓管委會主委蔡進峰指出耐震評估若大樓結構有問題，將花2500萬元拆除，他也將把商務旅館內的床組、家電便宜賣。 （蔡進峰提供）

    喬友大樓傳出縣府將展開耐震評估，大樓管委會主委蔡進峰指出耐震評估若大樓結構有問題，將花2500萬元拆除，他也將把商務旅館內的床組、家電便宜賣。 （記者湯世名攝）

    喬友大樓傳出縣府將展開耐震評估，大樓管委會主委蔡進峰指出耐震評估若大樓結構有問題，將花2500萬元拆除，他也將把商務旅館內的床組、家電便宜賣。 （記者湯世名攝）

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