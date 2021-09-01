台中開學防疫假440人、6學生發燒 200多名老師也請假

學校開學了，學童抱著大包小包文具用品等重返學校。（記者蘇孟娟攝）

2021/09/01 11:49

〔記者蘇孟娟／台中報導〕高中以下學校今日終於開學，因是武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情爆發停課以來，學生重返學校，不少學生期待重返校園已久，一早興奮上學，但因高中以下學生均未能打疫苗，台中市教育局中午統計首日學生請假情況，高中到幼兒園停課丶請假學生數共3634人，其中因家長基於防疫目的替子女請假人數僅440人；有6名學生一早到校量出發燒，均請家長帶回看診休息；不過，教育局指出，另有274名老師請假，但多數因事假請假。

學校今日終於開學，學生自5月中疫情升溫停課，加上暑假，學生隔3個多月才得以重返學校，不少學生一早興奮開學，舊生拿著大包小包把上學期搬回家的文具用品，再帶回學校，迎接學期新生活。

請繼續往下閱讀...

不過，由於高中以下學生均尚未施打疫苗，有部份家長憂心校園群體生活防疫力，今日選擇讓子女請防疫假，教育局初步統計上午各校學生請假情況，共有3634人請假，但其中僅440人是屬於家長基於防疫目的為其子女請假，其餘多是學生個人因素請假。

此外，教育局長楊振昇開學前夕指出，台中市教師疫苗施打率為93.7%，部份教師因個人因素尚未能接種疫苗，未接種疫苗教師須提供醫療院所的快篩陰性證明，才能到校上課。

教育局指出，今日上午初步統計有274名教師請假未到校，包括高中44人、國中95人、國小106人、幼兒園29人；經抽問部份學校了解教師請假原因，除少數教師是因未接種疫苗請假外，多數是因個人因素請事假或病假；教育局指出，教師未打疫苗或接種疫苗後未滿14天者，都要持醫療院所完成篩檢陰性證明才能進學校上課。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

學校開學了，學童抱著大包小包文具用品等重返學校。（記者蘇孟娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法