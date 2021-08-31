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    兆豐農場旁又要蓋光電廠 鑫仁能源127公頃開地方說明會

    兆豐農場旁又有新的太陽光電案，由新加坡商美歐亞綠能籌設鑫仁能源光電案，面積127公頃，共分成53公頃、74公頃2處場址。（記者花孟璟翻攝）

    兆豐農場旁又有新的太陽光電案，由新加坡商美歐亞綠能籌設鑫仁能源光電案，面積127公頃，共分成53公頃、74公頃2處場址。（記者花孟璟翻攝）

    2021/08/31 20:20

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮鳳林鎮林榮里除了兆豐農場區域內有500公頃光電開發案還在跑流程，以及今年已動工的生豐電力案66公頃，又被新加坡綠能業者相中，籌設「鑫仁能源」太陽光電案127公頃，今天舉辦第一次地方說明會。針對民眾疑慮，業者說，用地都是國有財產署土地，未來光電區周邊將設置10公尺隔離綠帶，而光電板表層鍍膜，只能使用清水沖洗，不會造成污染。

    新加坡商美歐亞綠能在花蓮鳳林鎮籌設「鑫仁能源太陽光電發電廠」，為地面型太陽光電，地點在鳳林鎮林榮里榮昌段298地號等110筆土地，基地位置分為2處，其中，台9線新豐平橋南側左右2邊有53公頃，場址在台九線路邊；另在縣府農業處的「狗貓躍動園區」旁有74公頃，距林榮車站直線距離約3.7公里、總開發面積約127公頃。

    今天上午在林榮里活動中心的說明會共有將近40位里民參加，里民說，在狗貓躍動園區旁的國有財產署土地有林務局認養，種植原生樹種木麻黃等，營造動物棲息地，他每天騎單車都會經過，未來台9線在新豐平橋南側2邊也會看到大面積的太陽能板，憂心案場會對民眾生活環境造成影響。

    業者說明指出，未來案場四周都會種樹，打造10公尺寬隔離綠帶，另外，在案場附近的偏僻區域夜間昏暗，業者也將加裝太陽能路燈，未來的回饋計畫還包括人才優先錄用花蓮縣民、認養道路修繕及排水、每年補助部落及村里宮廟信仰、弱勢團體等各項公益活動經費共60萬元、鎮公所回饋金40萬元，共計100萬元。

    里民莊麗綿認為，環保署30年前開始規劃資源回收、瓶罐也有回收處理費，立意都良好，但直到現在「寶特瓶、各種回收物」還是遭任意丟棄，對於政策執行不表信心。業者則保證，每一片太陽能板須登記、繳費給再生能源發展基金，補貼給處理業者，在年限屆滿後須回收廢太陽能板模組，不可能隨意棄置，「和瓶罐回收是不一樣的檔次」。

    美歐亞綠能開發經理陳棨翔說，太陽光電是乾淨能源，能解決台灣對進口能源的依賴，基地位址為國有財產署的國有非公用土地，屬於一般農業區的農牧用地，已獲得國有財產署的申請開發同意書，且均已依照農委會規定申請開發。他說，目前案場還在申請籌設許可，要到動工最少還須1年以上，未來希望取得地方共識，與地方共存共榮。

    依照經濟部能源局資料，今年1到7月全國共核准4357件太陽光電案，總裝置容量124萬2161kW（瓩），位於花蓮縣的核准案共62件、裝置容量合計8萬3278kW，隔壁的宜蘭縣則有153件、1萬2687kW，台東縣則是65件、1萬1339kW；截至今年6月為止，花蓮縣已裝設且並聯台電電網的太陽光電場，總裝置容量為4萬9365kW。

    美歐亞綠能在鳳林鎮籌設鑫仁能源光電廠，今天在鳳林鎮林榮里活動中心舉辦說明會，現場座無虛席。（記者花孟璟攝）

    美歐亞綠能在鳳林鎮籌設鑫仁能源光電廠，今天在鳳林鎮林榮里活動中心舉辦說明會，現場座無虛席。（記者花孟璟攝）

    鑫仁能源在鳳林鎮林榮里籌設太陽光電發電廠，說明會上里民表達意見，憂心廢太陽能板對環境有污染。（記者花孟璟攝）

    鑫仁能源在鳳林鎮林榮里籌設太陽光電發電廠，說明會上里民表達意見，憂心廢太陽能板對環境有污染。（記者花孟璟攝）

    鑫仁能源太陽光電發電廠用地為國有財產署土地，先前是由林務局花蓮林管處認養，栽植木麻黃等原生植物，認養期至今年6月底。（記者花孟璟攝）

    鑫仁能源太陽光電發電廠用地為國有財產署土地，先前是由林務局花蓮林管處認養，栽植木麻黃等原生植物，認養期至今年6月底。（記者花孟璟攝）

    鳳林鎮林榮里的生豐電力太陽光電廠面積66公頃，7月已經動工。（記者花孟璟攝）

    鳳林鎮林榮里的生豐電力太陽光電廠面積66公頃，7月已經動工。（記者花孟璟攝）

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