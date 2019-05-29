「反光電！」卡大地布部落青年繞街 守護傳統領域

2019-05-29 16:52

〔記者陳賢義／台東報導〕台東知本光電廠建置案，6月1日將舉行部落諮商同意權投票，以卡大地布部落原民家戶為主，1戶1票，許多青年雖已年滿20歲，但礙於投票權以戶長為主，只能另尋他法傳達心聲，連日夜晚群聚，徒步跟隨在宣傳車後，高喊著反光電，呼籲族人為守住傳統領域及守護後代子孫努力。

諮商同意權的投票結果攸關光電廠建置設能否通過，廠商及部落同意與不同意方各自努力、傳達己願，臉書上不時出現相互攻訐字語；眼看「團結」傳統及部落倫理岌岌可危，還彌漫著一股不尋常氣氛，族人好憂心，年輕人揭竿起義，自發發動徒步繞街反光電行動，一步一步穿梭街巷，讓所有人聽到他們的聲音。

「真的很感動，年輕人加油！」族人小君說，部落要的是一個尊重，光電案起頭就不符合程序正義，縣府從評估到公告招標發包從未徵詢部落意見，直至消息爆出才急滅火召開說明會，為時已晚，看到部落青年守護傳統領域的堅決，內心感動又心疼。

另有族人說，不批評謾罵，不貶低他人提升自己，不隨意談論影響別人判斷，他們用雙腳走在很陽春可愛的宣傳車後面，一步一步地踏在部落的街道上，他知道慢了，但請大家聽到聲音的話，打開門看看他們，真真實實的他們，儘管想法和立場不同，也請接受他們的微笑！

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