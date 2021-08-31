疫情衝擊銷售慘淡 公益中秋禮盒訂購僅去年3成

伊甸庇護工場今年結合《小王子》75周年推中秋禮盒。（記者蔡淑媛攝）

2021/08/31 18:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕受到疫情影響，身障機構團體推出公益中秋節禮盒目前僅銷售1萬4千盒，不到去年同期的3成，業績慘淡，中市府今天舉行優先採購秋節產品活動，推薦13家身心障礙機構團體推出中秋節產品，推薦9家好吃月餅及5家實用美觀的手工皂，送禮兼公益，支持身障朋友自立。

伊甸庇護工場今年結合《小王子》75周年推中秋禮盒，受到疫情衝擊，訂單僅約5成，距離目前2萬盒目標有段大差距，伊甸表示，這次將小王子獨特溫暖筆觸與畫風設計於包裝上，希望民眾能繼續守護身障朋友的夢想，產品除有蛋黃酥、綠豆椪、杏仁脆肉紙、鳳梨酥、草莓酥、柚子酥等6種人氣中秋商品，更推出桃山系列月餅新口味。

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社會局副局長陳坤皇表示，去年疫情下，中秋節禮盒共銷售5萬盒，今年同樣受到疫情影響，截至目前僅銷售1萬4千盒，和去年目標仍有一段距離。目前有27家公司行號及個人認購超過5萬元，給予這些團體最有力的支持，也期望不論公部門、私人企業、團體或個人皆能將心意化為行動，各界購買支持身障朋友製作的每一份成品，給予更多鼓勵與肯定。

身心障礙福利機構團體和庇護工場中秋禮盒可上社會局官網查詢。

糕餅類

（1）社團法人臺中市身心障礙者福利關懷協會附設微笑天使烘培坊，訂購電話：2260-7321。

（2）社團法人台中市蓮心自強服務協會，訂購電話：2680-5843。

（3）財團法人瑪利亞社會福利基金會瑪利媽媽手作麵包，訂購電話：2251-7909、2471-3535#1188。

（4）財團法人瑪利亞社會福利基金會，訂購電話：2471-5800或2471-3535#1188。

（5）立達啟能訓練中心附設實習商店，訂購電話：2202-8888#122。

（6）財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會附設社會企業發展部，訂購電話：2239-3008。

（7）財團法人臺中市私立肯納自閉症社會福利基金會，訂購電話：2220-6286。

（8）財團法人伊甸社會福利基金會附設台中市迦南園烘焙庇護工場，訂購電話：2296-2884#101、332、335、340。

（9）財團法人臺中市私立信望愛智能發展中心，訂購電話：2535-5030、2535-6240。

手工皂

（1）社團法人台中市自閉症教育協進會，訂購電話：2472-3219。

（2）社團法人台中市盲人福利協進會，訂購電話：2313-2234。

（3）財團法人臺中市私立信望愛智能發展中心，訂購電話：2535-6240。

（4）同心圓社區復健中心，訂購電話：2622-7828。

（5）社團法人臺中市美麗境界關懷之友協會，訂購電話：2229-2689。

伊甸庇護工場泉製作中秋節糕餅。（記者蔡淑媛攝）

中市府推薦13家身心障礙機構團體推出中秋節產品，好吃月餅及實用美觀的手工皂。（市府提供）

中市府推薦13家身心障礙機構團體推出中秋節禮盒。（市府提供）

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