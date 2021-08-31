指考放榜了！ 新竹明星高中近8成錄取國立大學

今年的末代大學指考今天放榜，新竹市明星高中的整體表現都比去年好，其中新竹高中學生上國立大學的比例近8成。（記者洪美秀攝）

2021/08/31 19:08

〔記者洪美秀／新竹報導〕末代大學指考今天放榜，新竹市明星高中的整體表現都比去年好，其中新竹高中、新竹女中上國立大學的比例都近8成，竹科園區實驗中學則有超過9成的國立大學比例，其中30%上台大，成績亮眼。

新竹高中表示，今年畢業生錄取台大59人，清大73人，交大46人，成大57人，政大25人，醫學系及牙醫系8人，包含台大、陽明、成大、中國醫、高雄醫、國防醫等校，台清交成政五校加醫學系共268人，醫學系加國立頂大前五校比例更佔總畢業生的37.4％。而國立大學上榜人數567人，比例更高達79%，比去年還多出許多，學生的整體表現比去年好，若加上指考成績，可說刷新學校紀錄。

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新竹女中的優異表現也不遑多讓，今年台大59人、清華 59人、交大22人、成大34人、政大55人、中央30人、中興41人、中正25人、中山14人、台師大27人、台科大10人、台藝大14人，學生的表現優異，錄取國立大學比例約78%。而錄取醫學系有6人包括陽明交大醫學系1人、輔仁大學醫學系1人、中山醫學大學1人、台北醫學系2人、長庚醫學系1人，錄取牙醫系2人（高雄1人、中山醫1人），學生整體表現比去年還好，上國立大學比例也比去年提升4%。

另竹科園區實驗高中今年畢業生只有166人，錄取台大就達30%，台清交成政等頂尖大學錄取率達75%，其中台大電機12人，醫學系14人，成績亮眼。

今年的末代大學指考今天放榜，新竹市明星高中的整體表現都比去年好，其中新竹女中學生上國立大學的比例近8成。（記者洪美秀攝）

今年的末代大學指考今天放榜，新竹市明星高中的整體表現都比去年好，其中竹科園區實驗高中學生上國立大學的比例超過9成。（記者洪美秀攝）

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