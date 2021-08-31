為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    指考放榜了！ 新竹明星高中近8成錄取國立大學

    今年的末代大學指考今天放榜，新竹市明星高中的整體表現都比去年好，其中新竹高中學生上國立大學的比例近8成。（記者洪美秀攝）

    今年的末代大學指考今天放榜，新竹市明星高中的整體表現都比去年好，其中新竹高中學生上國立大學的比例近8成。（記者洪美秀攝）

    2021/08/31 19:08

    〔記者洪美秀／新竹報導〕末代大學指考今天放榜，新竹市明星高中的整體表現都比去年好，其中新竹高中、新竹女中上國立大學的比例都近8成，竹科園區實驗中學則有超過9成的國立大學比例，其中30%上台大，成績亮眼。

    新竹高中表示，今年畢業生錄取台大59人，清大73人，交大46人，成大57人，政大25人，醫學系及牙醫系8人，包含台大、陽明、成大、中國醫、高雄醫、國防醫等校，台清交成政五校加醫學系共268人，醫學系加國立頂大前五校比例更佔總畢業生的37.4％。而國立大學上榜人數567人，比例更高達79%，比去年還多出許多，學生的整體表現比去年好，若加上指考成績，可說刷新學校紀錄。

    新竹女中的優異表現也不遑多讓，今年台大59人、清華 59人、交大22人、成大34人、政大55人、中央30人、中興41人、中正25人、中山14人、台師大27人、台科大10人、台藝大14人，學生的表現優異，錄取國立大學比例約78%。而錄取醫學系有6人包括陽明交大醫學系1人、輔仁大學醫學系1人、中山醫學大學1人、台北醫學系2人、長庚醫學系1人，錄取牙醫系2人（高雄1人、中山醫1人），學生整體表現比去年還好，上國立大學比例也比去年提升4%。

    另竹科園區實驗高中今年畢業生只有166人，錄取台大就達30%，台清交成政等頂尖大學錄取率達75%，其中台大電機12人，醫學系14人，成績亮眼。

    今年的末代大學指考今天放榜，新竹市明星高中的整體表現都比去年好，其中新竹女中學生上國立大學的比例近8成。（記者洪美秀攝）

    今年的末代大學指考今天放榜，新竹市明星高中的整體表現都比去年好，其中新竹女中學生上國立大學的比例近8成。（記者洪美秀攝）

    今年的末代大學指考今天放榜，新竹市明星高中的整體表現都比去年好，其中竹科園區實驗高中學生上國立大學的比例超過9成。（記者洪美秀攝）

    今年的末代大學指考今天放榜，新竹市明星高中的整體表現都比去年好，其中竹科園區實驗高中學生上國立大學的比例超過9成。（記者洪美秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高三下轉戰社會組 僑泰高中李易修拚3個半月錄取台大
    2021/08/31 18:49

    高三下轉戰社會組 僑泰高中李易修拚3個半月錄取台大
    宜縣指考第一類組狀元考上台大 師讚有毅力成功非偶然
    2021/08/31 18:45

    宜縣指考第一類組狀元考上台大 師讚有毅力成功非偶然

    昇恆昌週年慶打折打到心驚驚 9/1搶先開跑
    學測數學慘考6級分…中女中熱音社主唱雪恥 指考拚到台大
    2021/08/31 18:24

    學測數學慘考6級分…中女中熱音社主唱雪恥 指考拚到台大
    升學也紅不讓！中一中棒球隊長堅持到「9局下」 下一站瞄準MLB
    2021/08/31 17:49

    升學也紅不讓！中一中棒球隊長堅持到「9局下」 下一站瞄準MLB
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播