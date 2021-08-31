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    新南向泰國等3國台灣形象展 9、10、11月線上開展

    今年的泰國台灣形象展9月29日到10月1日將透過線上舉行。（圖取自泰國台灣形象展網頁）

    今年的泰國台灣形象展9月29日到10月1日將透過線上舉行。（圖取自泰國台灣形象展網頁）

    2021/08/31 17:44

    〔記者李欣芳／台北報導〕政府推動新南向政策，為協助廠商拓展新南向商機，今年泰國、印度與印尼的三國台灣形象展，分別在9、10、11月展開，受到疫情影響，台灣形象展都將以線上登場，其中泰國台灣形象展將在9月29日到10月1日舉行，提供台灣廠商線上拓銷的平台。政府為協助企業在疫情嚴峻、無法出國時刻，運用數位科技，重塑經貿新型態並開創新商機。

    據了解，今年的台灣形象展，是依相關東南亞國家的產業需求規劃展出主題，本年度受疫情影響，共有5個形象展均採線上展覽模式。除了泰國台灣形象展將在9月29日到10月1日舉行之外，印度的台灣形象展將在10月27日到10月29日舉行，印尼的台灣形象展，則是11月24日到11月26日舉行。

    至於越南的台灣形象展，已在7月21日到7月23日舉行，馬來西亞的台灣形象展也已在8月4日到8月6日舉行。以今年的越南台灣形象展為例，本屆參展商達195家，較上屆增加近3成。為期3天之線上洽談會邀請到近220位買主，安排近600場次一對一洽談會，邀請到多位營業額超過10億美元重量級買主，如美妝通路通路K-beauty、越南迪卡農醫材通路Medipharm、食品電商平台 Safe King以及時尚電商平台E-Boutique等。

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