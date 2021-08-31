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    中市才發兒童卡又要試辦數位學生證 議員批「無卡化」是空話

    中市府才發兒童卡，又要試辦數位學生證，中市議員楊典忠（右）、何文海（左）批盧秀燕的無卡化根本是空話。（記者蘇金鳳攝）

    中市府才發兒童卡，又要試辦數位學生證，中市議員楊典忠（右）、何文海（左）批盧秀燕的無卡化根本是空話。（記者蘇金鳳攝）

    2021/08/31 12:39

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕明天（９月1日）將開學，台中市議員楊典忠、何文海今天在市議會質詢指出，台中市在新學期發送的兒童卡將成末代絕版，市府除了對小一新生發送兒童卡外，還要進行10校3000名學生試辦數位學生證，並訂於明年新學期全面發放數位學生證，卡片一張又一張，卻不用144萬張的花博卡，所謂的「現代已進步到無卡化」，根本是空話。

    市長盧秀燕說，教育局所發的兒童卡是可以擴充的，只是教育局先用試辦的方式，過去小朋友使用學生證或借書證都是實體的，因此先從十所學校試辦，大家適應良好都習慣的話，就會都發數位學生證。台中市落後其他縣市不只兩年，已經10幾年了，她上任之後，有鑑於過去學生使用的卡證都沒有數位化，所以去年才開始發行數位卡。

    教育局長楊振昇表示，現在的兒童卡功能上需要擴充，包括跟圖書館借書、運動中心場館等，如果試辦的結果良好，明年就會從小一與國一的學生先發送使用，會讓兒童卡與數位學生證的功能沒有差異。

    市議員楊典忠、何文海今天在市議會市政總質詢針對兒童卡提出質詢，市府除了針對今年小一生將發送兒童卡外，還要進行10校3000名學生試辦數位學生證，而且訂於111年新學期國中小一年級發放數位學生證，屆時17萬張於去年底與今年9月新版兒童卡將成絕響。

    楊典忠指出，盧秀燕上任曾表示「需要實體卡的不多」，這兩年卻花近千萬元印製17萬張兒童卡，政策兩套標準。

    楊典忠說，兒童卡發送不滿一年就成絕響，是不是當初沒規畫周詳，而六都中的其他直轄市早就有數位學生證，台中市卻花了將近1000萬元發送17萬張兒童卡，才知道要做數位學生證，可見台中市在兒童卡政策與轉型數位學生證上，落後其他五都2年，而明年111年只有小一新生與國一新生才會發數位學生證，屆時每個學校都會有兩種卡，造成一校二制的情況。

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