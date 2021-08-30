開學防疫大挑戰！午睡也要戴口罩 彰化縣教育處：戴不住要隔板

高中以下學校即將開學，只有吃東西可以拿下口罩，因此必須加裝隔板做好防疫，而午休時間如果口罩戴不住，就考慮用隔板。（記者劉曉欣翻攝）

2021/08/30 19:46

〔記者劉曉欣／彰化報導〕全國高中以下學校9月1日將開學，雖然武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，但學生在校期間規定都要戴口罩，只有吃東西的時候才能取下，午餐時座位上要加隔板；但許多家長關心，午睡也要戴口罩嗎？彰化縣教育處表示，依照指引規定，午睡也要戴口罩，戴不住的就要考慮用隔板。

彰化縣教育處指出，依照現有的指引規範，師生在校期間都要戴口罩，只有吃東西才能把口罩拿下來，因此，師生吃午餐都要加裝隔板，就是要做到防疫要求；至於午睡部分，也是要戴上口罩，如果真的戴不住口罩的話，可以考慮放上隔板。

請繼續往下閱讀...

教育處表示，由於師生在校園期間，除了吃東西都要戴口罩，因此，在體育課、音樂課的部分，就要在防疫戴口罩的前提下，進行課程的調整。

教育處強調，中央流行疫情指揮中心都會依照疫情進行滾動式檢討，教育部也會隨時做出新的指引，校園的防疫規定也會跟著指揮中心的腳步，隨時修正。

不過，許多家長與學生對於上課全程戴口罩都覺得是一大挑戰，因為，從去年爆發疫情以來，台灣的疫情較為平穩，大多數在校上課時間，學生都是只有進出校園、午餐打菜，或是參加校園大型活動，才有戴上口罩，如今吃午餐要用隔板，連上體育課、音樂課都要戴口罩，尤其正值高溫炎熱，學生又從5月下旬都改為線上教學，如今要重新適應實體上課，還要全程戴口罩，只能多準備一點口罩，只要流汗或是弄髒就換新的口罩，才能夠讓戴口罩達到防疫功效。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法