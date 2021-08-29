獨家》「大學防疫管理指引」出爐 新生健檢可納PCR或快篩

全國各大專校院將在9月中下旬陸續開學，教育部將發布防疫管理指引，供各大學依循。圖為國立暨南國際大學校園。（資料照）

2021/08/29 23:59

〔記者林曉雲／台北報導〕各大學將在9月中下旬陸續開學，本報獨家掌握教育部「大專校院110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」，依指引，大學得採線上課程，如開實體課程，則以80人為上限，新生入學健康檢查可納入PCR篩檢或快篩項目，但不得作為入學資格之限制，教育部近日將發布指引，提供大學依循。

教育部說明，因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，為落實大專校院開學後，各項教學及活動等防疫工作，以確保師生健康，故訂定防疫管理指引。

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指引針對「教學及授課方式、體育游泳音樂及實習課程、集會活動、招生考試、校園健康監測、環境清消管理、校園空間開放、校園餐飲、學校宿舍、教職員生出國、學生出現症狀請假、居檢期滿後自主健康管理、通報疑似或確診案例應變措施、停課標準」等作出具體規範。

依指引，大學教學及授課方式得採線上授課方式進行，如採實體授課，課程人數上限80人，採固定座位、固定成員，並落實課堂點名，師生應全程佩戴口罩，教室應保持通風良好。

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