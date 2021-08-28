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    台灣祀典武廟頒發57.5萬獎助金 開學前送愛70學生

    台灣祀典武廟110年度公益助學活動，今天由市長黃偉哲及理事長劉貞秀代表頒發清寒家庭獎學金，共計70名學子受惠。（記者王姝琇攝）

    台灣祀典武廟110年度公益助學活動，今天由市長黃偉哲及理事長劉貞秀代表頒發清寒家庭獎學金，共計70名學子受惠。（記者王姝琇攝）

    2021/08/28 19:26

    〔記者王姝琇／台南報導〕台灣祀典武廟志工協會鑑於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，影響眾多學生暑假打工賺取學費機會，特別提撥57.5萬元經費補助清寒學生註冊，分別發放予台南地區22人、台東地區48人，共70名學生受惠，今天（28日）在祀典武廟由市長黃偉哲及協會理事長劉貞秀代表頒發。

    黃偉哲說，在開學前的一星期，學生們能夠收到關聖帝君的獎學金，一定可以在學業上有很好的發揮，除了關聖帝君的祝福，祀典武廟志工協會也期許學子在未來能夠回饋社會，將愛心永遠流傳下去。

    劉貞秀女士說，國內疫情嚴峻，停班、減班、無薪假等因素，直接影響弱勢家庭收入，協會基於關聖帝君扶國佑民的慈悲精神，提供獎助學金給清寒學子，希望能夠減輕他們在疫情影響下的學費負擔，能夠心無旁騖地學習。

    台灣祀典武廟志工協會不僅僅頒發獎學金，也關注台南市身障族群出行的不便性，早在今年4月就已捐贈2輛價值各逾百萬的復康巴士給市府社會局，幫助台南市行動不便的市民解決行的問題。

    黃偉哲感謝許多民間單位與市府合作，從營養午餐供餐、線上教學設備等進行更多資源的調度與集結，幫助弱勢家庭學生，是公私協力、共體社會責任的最佳展現！

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