彰化+2！物流男家庭群聚媽媽、大姑中鏢 感染源是宗教傳播鏈

彰化縣衛生局長葉彥伯說明家庭群聚傳播鏈來自民俗信仰傳播鏈。（記者張聰秋攝）

2021/06/29 17:09

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣新增2例本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診個案，累計261人，確診2人是物流業理貨員的大姑姑和媽媽，衛生局求助警方協助足跡調查，抽絲剝繭釐清此一家庭群聚的感染源頭，來自之前爆出里長夫婦經營神壇辦驅疫法會的民俗宗教信仰傳染鏈，理貨員媽媽跟神壇確診信徒有過用餐接觸，這起宗教鏈目前造成彰化7人、南投5人確診，兩縣市共12人染疫。

衛生局長葉彥伯說，理貨員的50多歲媽媽發病狀症最早，6月22日自覺有風險曾自行到醫院做過PCR，衛生局做職場疫調，確診媽媽的同事告知，她曾跟1名綽號不詳的確診男子接觸，當時，不知道這名男子的身分，深入追查確診媽媽的家人和鄰居，掌握到綽號不詳的男子就是6月初南彰化里長夫婦在自家神壇舉辦驅疫法會，其中1名確診信徒，年齡已80歲，法會當天跟里長妻一起打坐、交談而感染。

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葉彥伯說，里長夫婦經營神壇，縣內就有3間寺廟在2個不同鄉鎮，當初疫調時漏列了其中1間寺廟，未匡列到物流業理貨員的媽媽，而理貨員的媽媽接受疫調時，也未提到此人，衛生局經由理貨員媽媽清潔公司的同事、鄰居和親人，再請警方協助調查，發現6月18日理貨員的媽媽曾去80歲男信徒家裡用餐，80歲男6月17日接觸過染疫的里長妻，18日又跟理貨員的媽媽一起吃飯，80歲男信徒20日確診，理貨員的媽媽在22日自行採檢，PCR陰性，但26日發病、27日Ct值10.93。

理貨員的媽媽確診之前，每天回理貨員家，送餐給失能的前夫，葉彥伯說，可能因此把病毒帶進家庭，造成理貨員和同住的大姑姑都確診，衛生局匡列300個職場接觸者，目前完成一半採檢都是陰性，理貨員的失能父未打疫苗目前在醫院隔離照護，採檢陰性但要密切觀察14天變化。

外界質疑，理貨員的媽媽是否涉及隱匿疫情？葉彥伯說，這方面還要再求證，如果查獲屬實，會依法裁處；而理貨員的媽媽以綽號稱呼80歲男信徒，也知道自己接觸到確診個案，而衛生局經由鄰居和警察局幫忙，才還原出身分就是先前民俗宗教鏈確診的80歲男信徒。

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