全台確診地圖》雙北再降 屏東趨穩

今天全台新增54個本土確診案例，雙北加起來42例，也是三級警戒之後新低。（本報自製）

2021/06/29 14:46

〔記者劉力仁／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，今天新增54案例都是本土案例，為三級警戒之後單日新增最低的數據，境外移入0例，另有8例死亡；新北新增22例最多，台北新增20例，雙北仍屬熱區，但逐日下降趨勢明顯，另秘魯祖孫事件引爆2村「準4級」管制的屏東，今天1確診，疫情也逐漸趨穩。

今天全台新增54個本土確診案例，連續5天單日新增低於100例，各縣市疫情方面，雖以新北新增22例最多，但此為三級警戒至今46天，新北單日最低數據，台北20例次之，雙北加起來42例，也是三級警戒之後新低。其他縣市方面，桃園及新竹縣各4例，彰化縣2例，基隆及屏東各1例，其它縣市都0確診。

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屏東爆發秘魯返台祖孫染疫事件，印度Delta病毒株入台後，屏縣府推出枋山鄉楓港、善餘2村所有居民強制PCR篩檢，商店禁止營業、發家戶物資的「準四級」策略奏效，24日單日新增6例最高之後，病例數逐日下降，昨天0確診，今天1確診，疫情逐步趨穩。

中央疫情中心指揮官陳時中表示，全台整體趨勢往下降，此外，台南日前確診者的基因定序出爐，並非Delta病毒株，跟屏東祖孫事件無關，至於屏東案14734的基因定序出爐，確定是Delta病毒株，他的妻子確診，也是Delta病毒株。

指揮中心表示，今日新增54例本土病例（其中17例為居家隔離期間或期滿驗陽性），19例男性、35例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲；新增8例死亡個案，5例男性、3例女性，年齡介於60多歲至80多歲，死亡日介於6月25日至6月27日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月27日累計公布13435位確診個案中，已有10086人解除隔離，解隔離人數達確診人數75.1%。

本報根據疫情指揮中心公布最新數據累計，今年元月1日至今天為止，國內確診病例總數已達13469例，約8成在雙北，確診數最多的縣市為新北市6463例、台北市4440例、桃園市677人、苗栗縣543人、彰化縣260人、基隆市302人、台中市192人、宜蘭縣96人、高雄市81人、屏東縣45人、台南市49人、南投縣37人、新竹市35人、新竹縣102人、雲林縣21人、花蓮縣68人、台東縣22人、嘉義市9人、嘉義縣18人、連江縣4人、澎湖縣5人，金門維持0確診。

指揮中心統計，截至目前國內累計14748例確診，分別為1170例境外移入，13525例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中。自2020年起累計643例死亡，其中635例本土，居住縣市分布為新北市325例、北市245例、基隆21例、桃園18例、彰化10例、台中市及新竹縣各4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，苗栗縣、台東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

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本土 54 本土+境外 14748 全國各縣市確診病例數統計表

縣市別 累積總病例數 今日新增 新北市 6463 22 台北市 4440 20 桃園市 677 4 苗栗縣 543 0 基隆市 302 1 彰化縣 260 2 台中市 192 0 宜蘭縣 96 0 新竹縣 102 4 花蓮縣 68 0 高雄市 81 0 台南市 49 0 新竹市 35 0 屏東縣 45 1 南投縣 37 0 台東縣 22 0 雲林縣 21 0 嘉義縣 18 0 嘉義市 9 0 澎湖縣 5 0 連江縣 4 0 金門縣 0 0 總計 13469 54

今天新增54案例都是本土案例，為三級警戒之後單日新增最低的數據。（指揮中心提供）

資料來源：中央流行疫情指揮中心 附註：1、統計時間為2021年1月1日至6月29日 2、因確診案例會滾動調整，本報以指揮中心當日14:00記者會公布數字及疾管署網站數據累計。

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