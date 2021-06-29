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    安南家庭群聚8人確診 南市府擴大匡列查到1司機疑源頭

    台南市政府追查安南家庭群聚案傳播鏈來源，持續擴大匡列目前已匡列達177名接觸者。（記者王姝琇翻攝）

    台南市政府追查安南家庭群聚案傳播鏈來源，持續擴大匡列目前已匡列達177名接觸者。（記者王姝琇翻攝）

    2021/06/29 16:55

    〔記者王姝琇／台南報導〕針對台南市安南區家庭群聚事件，確診者檢體送中央實驗室進行病毒基因定序後，確定為英國變異株，惟傳播鏈源頭仍未能確認；南市府表示，已掌握1名疑似該案的傳播鏈來源，現正積極追查中。

    安南區家庭群聚事件多達8人確診，南市衛生局說明，該案其中1名確診者的親密接觸者PCR為陰性，但血清抗體呈陽性，代表相當程度已經痊癒，但體內仍有抗體；經由這位接觸者衛生局再擴大匡列41名接觸者，找出1位因工作需南北往來的司機，是否該名司機即為安南家庭群聚案的來源，市府正積極掌握追查中。

    該案匡列接觸者人數也持續增加，目前已達177人，衛生局表示，目前檢驗結果128人的PCR陰性，49人報告未出；此外，確診者同住社區19戶共計41人PCR檢測均為陰性。

    針對此家庭群聚案，市府分別在安南區安西自辦重劃區免費公有停車場，及安南果菜市場設立篩檢站，自28日起至30日共3天進行擴大篩檢，首日已完成1332人，其中776位為陰性，其餘檢驗結果尚未出爐；今天上午兩個站點合計也有將近1千人前往篩檢，雖連兩日都下著雨，民眾篩檢狀況仍相當踴躍。

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