簡訊實聯制沒幫助？ 指揮中心︰對防疫推動有實質幫助

自今年5月19日推出簡訊實聯制後，效益受到外界關注，對此指揮中心今（29日）今重申簡訊實聯制的合法性、正當性與必要性。（圖由指揮中心提供）

2021/06/29 14:46

〔記者邱芷柔／台北報導〕中央流行疫情指揮中心自今年5月19日推出簡訊實聯制後，效益受到外界關注，對此指揮中心今（29日）今重申簡訊實聯制的合法性、正當性與必要性，同時公布截至6月29日已有16個縣市政府衛生局調閱303項資料，其中調用量前3名依序為桃園市、高雄市及台中市。

指揮官陳時中指出，「簡訊實聯制」主要為提供民眾、商家、衛生單位，不管是在配合防疫措施或執行疫調工作上便利的平臺，落實實聯制措施也能減少紙本紀錄的接觸，相關數據使用，均有其合法性、正當性、必要性，絕無違法情事。

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就合法性的部分，陳時中說，依傳染病防治法第37條第1項第6款，公告「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）第三級疫情警戒標準及防疫措施裁罰規定」，規定外出時應全程佩戴口罩，並配合實聯制；行政院為遏止疫情擴散，並減少實聯制紙本填寫之接觸，推出「簡訊實聯制」，供民眾及商家使用。

陳時中表示，簡訊實聯制經使用人同意下，掃瞄QR code即完成實聯制措施，並不會留下個資給店家，所留下的活動史簡訊，電信業者也只保留28天，且僅供指揮中心疫調使用，不會做目的外利用。

陳時中也強調，在疫調工作中，衛生單位人員須掌握確診個案相關活動資訊，以即時展開接觸者匡列、環境清消等各項防疫措施，適當的運用簡訊實聯制相關資訊，對防疫推動有實質的幫助。

簡訊實聯制自今年5月19日上線後，於6月3日起啟用實聯制資料調用機制，以供地方政府衛生局有疫情調查需求時，向指揮中心申請調閱，經審核通過後將調閱資料回復。

指揮中心統計，多數申請調用案件可於一日之內提供資料；截至6月29日，已有宜蘭縣、花蓮縣、南投縣、屏東縣、苗栗縣、桃園市、高雄市、基隆市、新北市、新竹縣、嘉義縣、彰化縣、台中市、台北市、台南市、澎湖縣，共計16縣市政府衛生局調用303項資料，調用量前3名依序為桃園市衛生局、高雄市衛生局、台中市衛生局。

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