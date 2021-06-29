為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    簡訊實聯制資料只能留28天 NCC：已刪除逾1.24億則

    簡訊實聯制推出至本月27日止，已發送近6.2億則簡訊。（資料照）

    簡訊實聯制推出至本月27日止，已發送近6.2億則簡訊。（資料照）

    2021/06/29 07:24

    〔即時新聞／綜合報導〕近期武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）疫情嚴峻，全國進入三級警戒後出入各場所都需要實聯制，不過近期針對簡訊實聯制的資料屢傳疑似不當使用，國家通訊傳播委員會（NCC）昨在臉書則發文指出，自簡訊實聯制推出至本月27日止，已發送近6.2億則簡訊，依規定也已刪除至上月29日為止的逾1.24億則簡訊。

    針對簡訊實聯制，台中地院法官張淵森日前投書批評警方不當利用「簡訊實聯制」掌握嫌犯行蹤，民間團體司法改革會也發表聲明，要求中央流行疫情指揮中心應協調法務部與警政署，禁止拿「簡訊實聯制」做為犯罪偵查工具，並強調檢警若已調取，應該撤銷。對此司法院表示，這部分應由法官依照個案「獨立判斷」。

    法務部則回應，檢察官辦案不會特別調閱嫌犯的疫調資料，至於是否要修法禁止，將參考各國文獻再行研議。

    NCC昨晚則於臉書分享，指今年5月19日至6月27日間，累積發送6億1945萬6723則簡訊，並指依照規定，電信事業只能保留簡訊實聯制資料28天，第29天之前的簡訊資料必須刪除，因此5月19日至5月29日間的1億2470萬8848則簡訊也已被刪除。

    國家通訊傳播委員會（NCC）昨在臉書則發文指出，自簡訊實聯制推出至本月27日止，已發送近6.2億則簡訊，依規定也已刪除至上月29日為止的逾1.24億則簡訊。（圖擷自國家通訊傳播委員會臉書）

    國家通訊傳播委員會（NCC）昨在臉書則發文指出，自簡訊實聯制推出至本月27日止，已發送近6.2億則簡訊，依規定也已刪除至上月29日為止的逾1.24億則簡訊。（圖擷自國家通訊傳播委員會臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    禁用「簡訊實聯」辦案？司法院：由法官獨立判斷 不宜表示意見
    2021/06/24 22:47

    禁用「簡訊實聯」辦案？司法院：由法官獨立判斷 不宜表示意見
    簡訊實聯制疑遭警方用於刑事調查 NCC：實屬誤解
    2021/06/21 10:07

    簡訊實聯制疑遭警方用於刑事調查 NCC：實屬誤解

    小額就能投資 小型電子期貨6/28上市
    實聯簡訊要「裝瞎」？員警抱怨「太誇張」：請電信業勿提供卡實在
    2021/06/20 22:10

    實聯簡訊要「裝瞎」？員警抱怨「太誇張」：請電信業勿提供卡實在
    快檢查長輩會不會！阿伯掃實聯制用錯方法 他一看：出事啦
    2021/06/01 22:04

    快檢查長輩會不會！阿伯掃實聯制用錯方法 他一看：出事啦

    老牌「新生活鮮羊奶」終於在全聯上架了！
    唐鳳出馬協助 台北通整合1922簡訊實聯制了
    2021/06/01 18:11

    唐鳳出馬協助 台北通整合1922簡訊實聯制了
    政治今日熱門
    國民黨高市黨部捐物資給華山 李哲華籲蔡政府爭疫苗要更積極
    2021/06/28 12:00

    國民黨高市黨部捐物資給華山 李哲華籲蔡政府爭疫苗要更積極

    民眾黨顧問用前KMT頭銜狂捧柯文哲被抓包！學者：有混淆之虞
    2021/06/28 12:06

    民眾黨顧問用前KMT頭銜狂捧柯文哲被抓包！學者：有混淆之虞

    中市議會今決定8月3日恢復開會 民進黨反對無果
    2021/06/28 12:12

    中市議會今決定8月3日恢復開會 民進黨反對無果

    比較振興跟環南 台灣基進：一個天龍兩樣情
    2021/06/28 12:43

    比較振興跟環南 台灣基進：一個天龍兩樣情

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播