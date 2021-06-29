簡訊實聯制資料只能留28天 NCC：已刪除逾1.24億則

簡訊實聯制推出至本月27日止，已發送近6.2億則簡訊。（資料照）

2021/06/29 07:24

〔即時新聞／綜合報導〕近期武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）疫情嚴峻，全國進入三級警戒後出入各場所都需要實聯制，不過近期針對簡訊實聯制的資料屢傳疑似不當使用，國家通訊傳播委員會（NCC）昨在臉書則發文指出，自簡訊實聯制推出至本月27日止，已發送近6.2億則簡訊，依規定也已刪除至上月29日為止的逾1.24億則簡訊。

針對簡訊實聯制，台中地院法官張淵森日前投書批評警方不當利用「簡訊實聯制」掌握嫌犯行蹤，民間團體司法改革會也發表聲明，要求中央流行疫情指揮中心應協調法務部與警政署，禁止拿「簡訊實聯制」做為犯罪偵查工具，並強調檢警若已調取，應該撤銷。對此司法院表示，這部分應由法官依照個案「獨立判斷」。

請繼續往下閱讀...

法務部則回應，檢察官辦案不會特別調閱嫌犯的疫調資料，至於是否要修法禁止，將參考各國文獻再行研議。

NCC昨晚則於臉書分享，指今年5月19日至6月27日間，累積發送6億1945萬6723則簡訊，並指依照規定，電信事業只能保留簡訊實聯制資料28天，第29天之前的簡訊資料必須刪除，因此5月19日至5月29日間的1億2470萬8848則簡訊也已被刪除。

國家通訊傳播委員會（NCC）昨在臉書則發文指出，自簡訊實聯制推出至本月27日止，已發送近6.2億則簡訊，依規定也已刪除至上月29日為止的逾1.24億則簡訊。（圖擷自國家通訊傳播委員會臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法