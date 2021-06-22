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    簡訊實聯制能否做為犯罪偵查 司法院：應由法官判斷

    司法院發言人張永宏透過線上記者會，表達對於簡訊實聯制究竟能否用於犯罪偵查的意見。（記者吳政峰翻攝）

    司法院發言人張永宏透過線上記者會，表達對於簡訊實聯制究竟能否用於犯罪偵查的意見。（記者吳政峰翻攝）

    2021/06/22 14:10

    〔記者吳政峰／台北報導〕台中地院法官張淵森日前投書自曝承審案件的內情，痛批警方不當利用「簡訊實聯制」掌握嫌犯行蹤，雖然立即遭到檢察官與刑事局反駁，國家通訊傳播委員會（NCC）更直言張淵森搞不清狀況即評論，令人遺憾，但中央流行疫情指揮中心仍宣布，未來警方辦案要主動排除疫調資料。不過司法院今日態度耐人尋味，直指「簡訊實聯制」資訊是否能做為犯罪偵查，仍應由法官判斷。

    司法院發言人張永宏表示，「通訊保障及監察法」規定，犯罪偵查在取得法院許可的情況下，可以調取嫌犯的通訊紀錄或內容，也就是由法院來審核犯罪偵查機關的哪些行為可以侵犯人民隱私權，這些行為被定性為強制處分，法院同意後核發令狀，俗稱「令狀主義」。

    張永宏解釋，一般來說，調取民眾的通聯記錄，只要符合法律，就不會有問題，但「簡訊實聯制」比較特殊的地方在於，它是來自國家的防疫措施，要求民眾在進入特定的機關或商店時，必須要以簡訊或手寫方式提供相關資訊，以做為後續的疫調使用，這又和民眾的一般通聯有所不同。

    因此，雖然指揮中心已要求警方辦案時，應主動排除實聯制資訊，但「簡訊實聯制」在法律上，究竟能否做為犯罪偵查用？張永宏認為，這應該由法官在個案中依照具體的情形加以判斷，或是由立法機關做更精確的規範。

    張永宏強調，司法院不是負責審判的機關，也不是負責立法的國會，基於尊重審判獨立與國會職權，不方面對此表達意見。

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