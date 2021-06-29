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    武肺確診死亡 北市規劃10萬元死亡慰問金

    台北市社會局將針對設籍台北市的確診死亡者每人發送10萬元慰問金，捐款專戶平台也會與三級警戒延長到7月12日。（圖擷自台北市議會網站）

    台北市社會局將針對設籍台北市的確診死亡者每人發送10萬元慰問金，捐款專戶平台也會與三級警戒延長到7月12日。（圖擷自台北市議會網站）

    2021/06/29 14:29

    〔記者蔡思培／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續，確診死亡案例頻傳，新北市過去就宣布針對確診往生者家屬發放10萬元慰問金。目前設籍台北市的確診死亡有247人，台北市社會局今宣布，將針對設籍台北市的確診死亡者每人發送10萬元慰問金，捐款專戶平台也會與三級警戒延長到7月12日。

    台北市議會今召開民政委員會，議員秦慧珠說，台北市疫情捐款總共有約3.7億元，現在只剩5000多萬元，若疫情持續，7月底捐款可能就沒了。她認為剩餘款項須精打細算，並考量不夠是否再申請捐款。秦慧珠也說，新北市也是捐了近4億元，且新北市有10萬元死亡補助金。秦也說，台北市現在已匡列3000萬元，但3000萬元死亡補助金要怎麼發，她也說，5、6月設籍在台北市的焚化確診人數有200多人，若一人發10萬元，但6、7月還是有人亡故，要如何持續。

    秦慧珠表示，台北市焚化資料顯示，今年1至4月確診火化數有3人（包括非台北市民），5月確診火化數有100人（包括非台北市民），她也關心死亡補助是否會回溯。社會局長周瑜修表示，社會局已在考慮補助比照健保免申請，只要能確認狀況，就主動發放。社會局表示，昨天剛通過每人補助10萬元，只要是台北市確診就發，周瑜修強調，補助對象為台北市民，各縣市都有各縣市狀況，至於回溯到何時會再決定。

    社會局也說，過去與有殯葬處調查，去年到今年5月以前，台北市有2名，也可以一併處理。社會局今天（29日）也舉出殯葬處報告，設籍台北市的確診死亡約247人，未來3000萬元若發不夠會再爭取，社會局也將捐款專戶平台與三級警戒延長到7月12日。社會局強調，已經有與衛生局、殯葬處索取相關名單，未來會主動發送，發放順序會以第一順位繼承人為原則，但聯繫與溝通還要時間。

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